外媒：共青團「翻舊帳」圍剿H&M 劍指歐美？

3月25日，媒體發表題為「H&M抵制新疆棉花惹眾怒」的文章。(中新社)

瑞典服裝品牌H&M 發布的「新疆 棉花」聲明，引發中國 網友及藝人群起抵制H&M及多個國際品牌。外媒分析稱，最先發動這波「攻勢」的是共青團中央官方微博，而且是拿一年前的聲明「翻舊帳」，這背後可能是中共策動，目的在為中國的「戰狼外交」找到操作的題目，藉此展現強硬立場警告歐盟及美國等國家。

來源：YouTube

H&M在2020年3月20日發布「不從新疆採購產品或原材料新疆棉」聲明，掀起中國網友近日抵制H&M浪潮，多個國際品牌也遭波及。為何當時的聲明會在一年多後才引來抵制？自由亞洲電台引述學者分析稱，中國與美國和歐盟關係緊張，這很有可能是中共藉此策動宣傳戰，加強「戰狼外交」。

報導說，由最先發動這波「清算」攻勢的是中共的青年組織共青團就可看出端倪。「共青團中央」官方新浪微博在24日早上10時48分發出第一條微博，上載H&M的聲明截圖並發文「一邊造謠抵制新疆棉花，一邊又想在中國賺錢？痴心妄想！」同時附上「#HM碰瓷新疆棉花#」的標籤。帖文沒有交代H&M聲明的發布時間。

相隔一小時，「共青團中央」再發帖並配圖指H&M「越級碰瓷」。11分鐘後又發布「新疆棉花不吃這一套」紅底白字配圖。這張圖被許多網友瘋傳並揚言抵制。其後，多家中國官媒都對H&M發動攻擊，電商平台下架H&M的商品，多個國際品牌也相繼「中槍」。

報導引述美國杜蘭大學政治系博士生普麟分析，中共此時欲加強「戰狼外交」，共青團等宣傳系統會找一些可操作的議題發聲來強化，H&M和Nike等品牌抵制新疆棉就是非常適合操作的題目。藉此示警歐盟沒有權利在中國內政或人權問題作出干預，比如說新疆議題上。共青團這些機構不可能違背中央基調，中共也有可能在背後「出手」策動。

不過，中國媒體則指引發這波抵制國際品牌行動的始作俑者是外國反華勢力，而且是「一場設計了一年多的陰謀」。俠客島指出，「良好棉花發展協會」（BCI）去年1月還表示將繼續在新疆運營，到了2020年3月卻取消了相關認證，BCI的會員H&M等品牌也跟進，發生這180度大轉彎的原因有二。

一是當時的川普政府開始拋出所謂新疆存在「種族滅絕」的議題。二是反華智庫澳洲亞戰略政策研究所（ASPI）於2020年3月1日發布了所謂維吾爾族強迫勞動報告，而這份報告有英國外交部的資助。

報導稱，換言之，在抵制和打壓新疆棉產品事件上，有著「ASPI報告—政客媾和媒體推動議程—BCI取消認證—品牌商跟進」這樣一條明晰的操作鏈。所謂抵制和打壓新疆棉花，是西方反華勢力打出的又一張無中生有的「新疆牌」。