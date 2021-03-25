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看視頻學盜墓 90後被墓碑砸骨折

中國新聞組／北京25日電
因盜墓被百餘斤墓碑壓傷的李某，由民警和醫務人員等七、八人輪流抬著他，完成了指認現場的工作。（取材自紅星新聞）
因盜墓被百餘斤墓碑壓傷的李某，由民警和醫務人員等七、八人輪流抬著他，完成了指認現場的工作。（取材自紅星新聞）

四川90後男子李某在成都打了幾年工，回到雅安老家，在網上學習盜墓知識。2020年5月，他找到了一座古墓，欲盜掘發財。沒想到，墓碑倒下，百餘斤重的石條狀雕花將他壓倒，導致其腰部和腿部多處骨折，不但花費了18餘萬元（人民幣，下同，約2.7萬美元）醫藥費，還因盜掘古墓葬罪被判處1年6個月徒刑，罰金5000元（約765美元）。

紅星新聞報導，李某之前在成都等地當「貨拉拉」司機，回到老家雅安後，他加入了一些講古錢幣、古董的QQ愛好群，裡面有很多盜墓教學視頻。他經濟拮据，加上聽信「要致富學盜墓」的說法，於是開始四處踩點尋找古墓。

躺在擔架上指認盜墓現場的李某指著古墓說，墓門已被破壞。（取材自紅星新聞）
躺在擔架上指認盜墓現場的李某指著古墓說，墓門已被破壞。（取材自紅星新聞）

2020年5月，他在眉山市洪雅縣發現了古墓葬。犯案當晚，他攜帶撬棒、千斤頂、鋼管、手電筒等作案工具，到雅女湖坎上的墓葬旁，偽裝成遊客在湖邊釣魚，等待盜墓時機。當晚11時許，趁著夜色，他使出跟「盜墓視頻」所學技術，欲撬開墓門進墓尋寶。

不料，在盜掘第四座墓葬時，轟隆一聲，墓葬正上方的石條狀雕花倒下，把李某壓在下面，動彈不得。他掙扎著從百餘斤重的石頭下爬出，但腰部和腿部已多處骨折，無法行走。受傷的李某不敢聲張，只能撥打電話向弟弟求救，後被送往雅安某醫院治療。

李某腰椎骨折，腿部開放性骨折，需要動手術。他謊稱從高處摔下受傷，家人籌了18餘萬元給他動刀。

事發後，村民發現祖墳被挖趕緊報案，警方透過監控畫面找到了李某，當時他躺在病床上，渾身無法動彈。指認現場時，因地點偏僻，山路崎嶇，李某傷情尚未恢復，只能躺在擔架上，民警和醫務人員等七、八人輪流抬著他完成指認。

民警說，「指認現場是8月，天氣炎熱。指認快結束時，天空下起了雨，我們有人用擔架抬著他，有人給他打傘，怕他淋濕了。而我們許多民警的衣服被汗水、雨水打濕了」。

據調查，李某盜掘的四座墓葬中，一座建於清代咸豐年間、一座建於清代光緒年間，屬於具有一定歷史、藝術、科學價值的古墓葬。

庭審現場。（取材自紅星新聞）
庭審現場。（取材自紅星新聞）

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