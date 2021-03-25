我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／拜登上任後首場記者會

路透：港府要外國拒接受英國BNO護照 挨批冒犯

車禍妻死夫傷 竟是殺妻騙2590萬保險金

中國新聞組／北京25日電
事故發生的地點為轉盤處，車輛的行駛軌跡為直接碰撞，沒有任何緊急避險行為。（圖：警方提供）
事故發生的地點為轉盤處，車輛的行駛軌跡為直接碰撞，沒有任何緊急避險行為。（圖：警方提供）

遼寧早前發生一宗車禍，周男駕車載著妻子閻女撞上高速公路防護牆，導致周男重傷昏迷，閻女當場死亡。不過警方調查，這宗交通意外，其實是由周男精心策畫，目的是騙得妻子2590萬元（人民幣，下同，約396萬美元）的保險賠償。

香港01報導，2018年1月過年前夕，周男駕車準備行經京沈高速回北京過年，卻在途中發生車禍，使坐在後排座位的妻子當場死亡。周男受重傷，做了八次大手術。閻女顱骨多處骨折，右側的肋骨幾乎全部折斷、氣管和脾臟多處破裂。不過引起法醫懷疑的是，閻女的雙臂沒有任何骨損傷，與常人在緊急狀況下會用雙手保護自己的情況相悖。

此外，法醫還在閻女的胃中，檢出兩種精神類藥物成分，其中一種是國家嚴格管控的抗精神病藥，另一種則為治療癲癇病藥物，兩者不可同時服用。

此外，警方發現事故地點為轉盤處，但現場勘查卻未發現有任何剎車減速跡象，而周男事發時懷中還抱著一個抱枕，彷彿對撞擊早有準備。

警方查出，周男積欠600萬元（約91萬美元）債務，卻在沒有固定收入的情況下分別向6間保險公司購買了關於閻女意外死亡的保單，且周男都是唯一受益人，

最後，警方發現真相是周男在事故發生前，就先騙妻子服下了假迷藥讓其昏迷，隨後便實行一場精心策畫的撞車事故。錦州市公安局說，周男日前已被檢方依法逮捕，並已向法院提起訴訟。

妻子遺物中發現的保險合同。（圖：警方提供）
妻子遺物中發現的保險合同。（圖：警方提供）

車禍 保險 公安

上一則

中國船隻聚集牛軛礁 菲律賓加派軍艦巡邏南海

延伸閱讀

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬
與前妻兩結兩離 懷疑另結新歡 妒夫殺妻後割腕

與前妻兩結兩離 懷疑另結新歡 妒夫殺妻後割腕
夫殺妻運屍狂飆300km 棄屍再輕生

夫殺妻運屍狂飆300km 棄屍再輕生
駕車墜海 拿2兒命詐保險金 父判囚212年

駕車墜海 拿2兒命詐保險金 父判囚212年

熱門新聞

美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，引發不少爭議。(視頻截圖)

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

2021-03-21 21:02
一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

2021-03-20 12:25
「最美女翻譯」張京。（取材自新民周刊）

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

2021-03-23 08:00
圖為位於上海的耐克中國總部。(中新社)

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

2021-03-24 22:00
楊潔篪在中美高層戰略對話中表示：美國沒有資格居高臨下同中國說話。（路透）

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

2021-03-19 21:41
前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

2021-03-20 10:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架
圖輯／這張小小的卡 關係未來自由 請好好保存

圖輯／這張小小的卡 關係未來自由 請好好保存
她留紙條請鄰居降低「床上激戰聲」 收到正能量回覆

她留紙條請鄰居降低「床上激戰聲」 收到正能量回覆
直播／拜登上任後首場記者會

直播／拜登上任後首場記者會