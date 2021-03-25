車禍妻死夫傷 竟是殺妻騙2590萬保險金

事故發生的地點為轉盤處，車輛的行駛軌跡為直接碰撞，沒有任何緊急避險行為。（圖：警方提供）

遼寧早前發生一宗車禍 ，周男駕車載著妻子閻女撞上高速公路防護牆，導致周男重傷昏迷，閻女當場死亡。不過警方調查，這宗交通意外，其實是由周男精心策畫，目的是騙得妻子2590萬元（人民幣，下同，約396萬美元）的保險 賠償。

香港01報導，2018年1月過年前夕，周男駕車準備行經京沈高速回北京過年，卻在途中發生車禍，使坐在後排座位的妻子當場死亡。周男受重傷，做了八次大手術。閻女顱骨多處骨折，右側的肋骨幾乎全部折斷、氣管和脾臟多處破裂。不過引起法醫懷疑的是，閻女的雙臂沒有任何骨損傷，與常人在緊急狀況下會用雙手保護自己的情況相悖。

此外，法醫還在閻女的胃中，檢出兩種精神類藥物成分，其中一種是國家嚴格管控的抗精神病藥，另一種則為治療癲癇病藥物，兩者不可同時服用。

此外，警方發現事故地點為轉盤處，但現場勘查卻未發現有任何剎車減速跡象，而周男事發時懷中還抱著一個抱枕，彷彿對撞擊早有準備。

警方查出，周男積欠600萬元（約91萬美元）債務，卻在沒有固定收入的情況下分別向6間保險公司購買了關於閻女意外死亡的保單，且周男都是唯一受益人，

最後，警方發現真相是周男在事故發生前，就先騙妻子服下了假迷藥讓其昏迷，隨後便實行一場精心策畫的撞車事故。錦州市公安 局說，周男日前已被檢方依法逮捕，並已向法院提起訴訟。