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英國「自然」雜誌：中國醫院假論文 20年增50倍

中國新聞組／北京25日電
英國「自然」雜誌封面。（取材自微博）
英國「自然」雜誌封面。（取材自微博）

華爾街日報去年7月曝光中國醫院和醫學院100多份論文涉及造假及批量化生產，震驚學術及出版界。英國「自然」雜誌23日發表專文，指來自中國醫院的假論文數量在過去20多年裡大幅增長了約50倍。論文造假產業化的行為再度引發西方學術界的密切關注。

自由亞洲電台報導，英國「自然」雜誌發表的文章提到，自2020年1月起，獨立調查人員及各雜誌已經發現超過1000份可能與「論文工廠」有關的學術文章。據統計，370篇遭撤回的來自中國的投稿被指來自「論文工廠」；45篇被列關註名單。另外，197篇被撤論文中的一部分具有圖片雷同問題。

「自然」雜誌的報導提到，這些被產業化的造假論文似乎用通用模板生成，雖然文章的單詞和圖像都經過微調，卻有著相似特徵，包括擁有相同背景及可疑平滑輪廓的蛋白免疫印跡（Western Blot）圖片；從同一主題衍生的不同標題；出自不同實驗但相同布局的條形圖等等。然而，這些作為假論文標識的圖表只在有對比的情況下其造假的特徵才會明顯。

調查人員認為，目前被揭露的論文造假產業化狀況可能只是冰山一角。除了醫學領域外，計算機、工程、人文科學和社會科學界也存在同樣問題。

「自然」雜誌引述兩名中國研究人員感嘆，中國的出版環境惡劣，導致鮮少有人相信或引用中國科學工作者撰寫的論文，這場瘟疫甚至開始腐蝕外國醫學雜誌，嚴重影響著中國在國際上的形象。

報導指出，2017年，中國科技部針對「腫瘤生物學」雜誌撤回107篇同行評議為造假的中國作者的論文一事展開調查，發現有12篇係向第三方機構購買。

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