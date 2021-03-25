北京破非法集資15.6億案 藉譚詠麟演唱會斂財反虧500萬

譚詠麟在2017年5月的演唱會，實際上主辦方是一間非法集資公司。（取材自微博）

中國裁判文書網近日披露一宗非法吸收公眾存款案，被告以投資 譚詠麟、羅志祥 等明星演唱會、操盤「選美比賽」、參與房地產項目為由，非法吸收公眾存款。涉案金額高達人民幣15.6億元（約2.38億美元），800多名投資者實際損失超過人民幣4億元。

香港01報導，本案被告李某是另案處理被告何某的妻子。案情指，何某等人2012年至2018年7月間，在北京 東城區東方廣場E2座21層等北京華信永泰公司（私募基金）多處辦公地內，在未取得相關融資資格的情況下，通過電話邀約、召開年會、推介會等公開宣傳的方式，以投資寫字樓項目、教育培訓、幼兒園項目、譚詠麟等明星演唱會、北京華容餐飲公司等投資理財項目為由，吸收社會不特定人群投資，並承諾年利率5%-24%不等的高額利息作為回報。

報導說，何某等人吸收公眾存款高達15.6億元，導致800多名投資者實際損失超過4億元。其中，李某自2015年起，作為何某控制下相關涉案公司負責人，參與上述非法吸收公眾存款犯罪。

裁判文書指出，李某2015年還利用公司資金提前償還個人房貸，其日常使用何某以吸收資金購買的保時捷，並幫助何某完成處置購買的豪華轎車等事務。李某被判處有期徒刑6年6個月，並處以罰金15萬元，責令退賠投資者損失。

值得一提是，裁判文書上有提到，李某供述何某旗下公司「幻想天空傳媒」有操盤不少明星的演唱會項目，包括羅志祥、譚詠麟等。不過，何某操盤的明星演唱會項目並非全部都有賺錢，有的甚至胎死腹中。裁判文書指出，何某公司的演唱會項目，涉及的明星有譚詠麟、羅志祥、陳慧嫻、劉德華、王力宏。其中，2017年5月，譚詠麟演唱會大概虧損500萬元，同年8月的羅志祥演唱會沒有虧損，劉德華、王力宏演唱會交定金卻沒有辦成，2018年的陳慧嫻演唱會最終沒有舉辦。