恐步馬雲後塵?輸誠? 馬化騰密會反壟斷官員

騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰傳密會反壟斷官員。（本報資料照片）

路透援引兩位知情人士指出，中國 最大的社交媒體和影音遊戲公司騰訊控股創辦人馬化騰，本月會見了反壟斷監管機構的官員。有分析認為，此舉意味騰訊和馬化騰可能步阿里巴巴馬雲 後塵，面臨更嚴格的反壟斷監管調查。馬化騰則首度回應稱，會積極配合監管部門，保證長遠的發展。

中國反壟斷再出手，加強對中大型科技公司的監管。巧合的是，路透援引知情人士稱，騰訊控股創辦人馬化騰本月密會反壟斷監管機構的官員，討論該公司合規事宜。報導稱，這次會面顯示中國前所未有的反壟斷行動，可能很快盯上其他互聯網大咖。馬雲旗下的阿里巴巴商業帝國去年首當其衝。

知情人士說，馬化騰本月在北京參加兩會，並在上上周拜訪中國國家市場監督管理總局辦公室。馬化騰是騰訊總部所在地廣東省的人大代表，據稱，他要求與中國國家市場監管總局副局長甘霖和其他高官員會晤。

一位消息人士稱，雙方在會談中討論了騰訊控股如何能夠更好地遵守反壟斷監管規定。第二位消息人士稱，與會的國家市場監督管理總局反壟斷局局長吳振國，對騰訊控股的部分業務操作表達了擔憂，並要求騰訊控股遵守反壟斷規定。

這兩位消息人士稱，國家市場監督管理總局正在收集信息並調查微信 的壟斷做法，以及這個應用如何破壞公平競爭和擠出較小對手。預計騰訊是下一個面臨更嚴格反壟斷監管調查的公司。

24日下午，在騰訊控股2020年業績發布會上，馬化騰回應了媒體關於反壟斷的提問。馬化騰表示，會積極配合監管部門，總的來說盡可能做到合規，保證長遠的發展。

騰訊總裁、執行董事劉熾平則表示，關於反壟斷已經跟相關部門多次見面，對這方面要求跟政府都有定期會議，在會議當中談及多項議題，期待能夠打造一個健康的環境，讓更多創新在國內發生，騰訊也一直非常重視合規和要求。

自由亞洲電台引述旅美財經分析人士「財經冷眼」認為，阿里巴巴的背後涉及政治因素，馬雲更像一個政治人物，包括對監管層的非議和不滿；相較之下，馬化騰低調內斂得多，且騰訊公司的股東不像阿里巴巴涉入政治那麼深，所以頂多騰訊的業務層面做一些分割整改，不會像馬雲那樣搞得非常被動、狼狽。