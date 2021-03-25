百萬聘金竟是點鈔券 男騙1成回禮 女氣得報警

女子遭男友以「點鈔券」當聘金，詐騙13萬人民幣。圖擷自錢江晚報

浙江省一名女子和交往數月的男友訂婚，男友表示為表達對她的愛意，會準備131萬4520元人民幣（約20.2萬美元）當聘禮，女方只需要提供聘禮的一成當回禮即可，女子大受感動，一切依男友意思照辦。但萬萬沒想到，男友給的浪漫巨額聘禮，竟是銀行員練習數鈔的點鈔券，發覺受騙，氣得立刻報警。

錢江晚報報導，這名女子與53歲的男友交往數月，雙方就論及婚嫁，特定選在3月14日「白色情人節」訂婚。男友表示為了表達對女友愛意，會準備131萬4520元人民幣當聘禮，要讓所有人知道「一生一世都愛你」。男友還說不希望讓女友破費，女方的回禮只要象徵性給13萬1452元人民幣就好。女子對男友的貼心感到甜蜜又浪漫，滿心期待好日子的到來。

訂婚日的前夕，女子親眼看到男友將一疊疊紅色鈔票放進一只大行李箱，箱子上還貼著2個紅色喜字。3月14日訂婚當天，男友帶著裝有聘金的行李箱到女方家，行李箱被直接放進衣櫃中，之後，女子依約前往銀行提領「回禮」，還依依不捨地目送男友搭車離開。

事後，女子打開行李箱想清點金額，竟發現行李箱內的鈔票，全部都是供銀行行員練習數鈔的「點鈔券」，此時才驚覺受騙上當，氣得立刻報警。幸好，2天後，警方就逮到騙錢的男子並追回贓款。