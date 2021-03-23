白天開餐廳半夜挖地道 盜掘6座千年古塔

陝西警方近日破獲一個盜掘文物集團，主犯竟然在多座千年古塔附近開餐廳作掩飾，透過挖掘地道前往古塔地宮盜走珍貴文物。 （取材自澎湃新聞）

陝西警方日前破獲一個盜掘、倒賣文物集團，主犯竟在千年古塔附近開餐廳做掩飾，然後挖掘地道前往古塔地宮盜走珍貴文物。

香港 01報導，這個犯罪集團在2011年到2015年間，盜掘了六座唐宋古塔，得手阿育王塔、金佛骨、舍利子、釋迦牟尼涅槃像、琉璃瓶、銅鏡、銅佛等95件文物，其中一批開元寺塔地宮的文物更被集團以580萬元（人民幣，下同，約89萬美元）出售，且最終價格翻至2300萬元（約353萬美元）流向浙江。

據報導，主犯衛某曾在2001年因盜掘咸陽彬州開元寺塔地宮未遂被捕入獄，但他出獄後重操舊業，最早的目標為咸陽興平的清梵寺塔。

衛某先與同夥假扮成夫妻，在清梵寺塔對面開了一家小店賣燒餅，這家小店與清梵寺塔只隔了一條七、八米寬的馬路。兩人花了11個月挖掘地道，從清梵寺塔中盜出一座銀製阿育王塔、金佛骨、舍利子、銅鏡等文物共18件。

盜墓團夥挖的盜掘洞口位置。（取材自澎湃新聞）

從2011年底開始，衛某又以同樣的手法，假扮夫妻租賃民房，指使一眾同夥先後在陝西蒲城縣、岐山縣、旬邑縣及山西代縣盜掘南塔、太平寺塔、泰塔等古塔，並從旬邑縣泰塔地宮中盜出釋迦牟尼涅槃像、銅棺、銀棺、舍利子、銅質佛像等文物24件，而這些文物被他們以196萬元（約30萬美元）售出。

2015年初，衛某再次挑戰開元寺塔，他與同夥在附近開了一家川菜館。經過六個多月挖掘後，一條深約8米長20多米直通開元寺塔地宮的蛇形盜洞終於打通，這座始建於唐代的古塔被盜掘。

當時他們發現古塔地宮內已嚴重積水，於是先用水泵將積水抽乾後，盜走了石棺、銅棺、銀棺、金棺、骨質舍利、銅質菩薩像、銅鏡等文物49件。

陝西警方早前破獲這個盜掘集團，追回所有被盜文物，主犯衛某被判有期徒刑15年。