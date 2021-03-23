我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英勇還擊匪徒 金山華裔婆婆將捐剩餘眾籌款

販毒集團美墨邊境走私人口 傳中國人價碼5000元

白天開餐廳半夜挖地道 盜掘6座千年古塔

中國新聞組／北京23日電
陝西警方近日破獲一個盜掘文物集團，主犯竟然在多座千年古塔附近開餐廳作掩飾，透過挖掘地道前往古塔地宮盜走珍貴文物。 （取材自澎湃新聞）
陝西警方近日破獲一個盜掘文物集團，主犯竟然在多座千年古塔附近開餐廳作掩飾，透過挖掘地道前往古塔地宮盜走珍貴文物。 （取材自澎湃新聞）

陝西警方日前破獲一個盜掘、倒賣文物集團，主犯竟在千年古塔附近開餐廳做掩飾，然後挖掘地道前往古塔地宮盜走珍貴文物。

香港01報導，這個犯罪集團在2011年到2015年間，盜掘了六座唐宋古塔，得手阿育王塔、金佛骨、舍利子、釋迦牟尼涅槃像、琉璃瓶、銅鏡、銅佛等95件文物，其中一批開元寺塔地宮的文物更被集團以580萬元（人民幣，下同，約89萬美元）出售，且最終價格翻至2300萬元（約353萬美元）流向浙江。

據報導，主犯衛某曾在2001年因盜掘咸陽彬州開元寺塔地宮未遂被捕入獄，但他出獄後重操舊業，最早的目標為咸陽興平的清梵寺塔。

衛某先與同夥假扮成夫妻，在清梵寺塔對面開了一家小店賣燒餅，這家小店與清梵寺塔只隔了一條七、八米寬的馬路。兩人花了11個月挖掘地道，從清梵寺塔中盜出一座銀製阿育王塔、金佛骨、舍利子、銅鏡等文物共18件。

盜墓團夥挖的盜掘洞口位置。（取材自澎湃新聞）
盜墓團夥挖的盜掘洞口位置。（取材自澎湃新聞）

從2011年底開始，衛某又以同樣的手法，假扮夫妻租賃民房，指使一眾同夥先後在陝西蒲城縣、岐山縣、旬邑縣及山西代縣盜掘南塔、太平寺塔、泰塔等古塔，並從旬邑縣泰塔地宮中盜出釋迦牟尼涅槃像、銅棺、銀棺、舍利子、銅質佛像等文物24件，而這些文物被他們以196萬元（約30萬美元）售出。

2015年初，衛某再次挑戰開元寺塔，他與同夥在附近開了一家川菜館。經過六個多月挖掘後，一條深約8米長20多米直通開元寺塔地宮的蛇形盜洞終於打通，這座始建於唐代的古塔被盜掘。

當時他們發現古塔地宮內已嚴重積水，於是先用水泵將積水抽乾後，盜走了石棺、銅棺、銀棺、金棺、骨質舍利、銅質菩薩像、銅鏡等文物49件。

陝西警方早前破獲這個盜掘集團，追回所有被盜文物，主犯衛某被判有期徒刑15年。

被盜金棺。（取材自華西都市報）
被盜金棺。（取材自華西都市報）

香港

上一則

中國跳高女皇孫女放棄加拿大籍歸化 目標征戰奧運奪牌

下一則

賣地糾紛？ 廣州1村委會被炸5死5傷 現場血跡斑斑

延伸閱讀

拒還希臘「帕德嫩神殿」石雕 英喊：合法擁有

拒還希臘「帕德嫩神殿」石雕 英喊：合法擁有
三星堆滿滿「黑科技」 考古工作艙恆溫恆濕 創中國先河

三星堆滿滿「黑科技」 考古工作艙恆溫恆濕 創中國先河
西安工地挖出柳公權書丹石碑 專家：極可能成國寶

西安工地挖出柳公權書丹石碑 專家：極可能成國寶
四川「三星堆」考古新發現6祭祀坑 出土巨大黃金面具

四川「三星堆」考古新發現6祭祀坑 出土巨大黃金面具

熱門新聞

美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，引發不少爭議。(視頻截圖)

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

2021-03-21 21:02
一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

2021-03-20 12:25
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）

寧夏7歲女孩嫣然一笑引4500萬圍觀 網讚：長大絕對是美女

2021-03-17 10:00
前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

2021-03-20 10:01
楊潔篪在中美高層戰略對話中表示：美國沒有資格居高臨下同中國說話。（路透）

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

2021-03-19 21:41
河北齊家營村張姓一家五口被發現遇害。（取材自大象新聞）

燈一直未滅 揭河北一家5口被滅門 兇手就住隔壁

2021-03-21 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

影／至少10死包括1警 科州超市爆槍擊 1裸男被捕

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光

真的懷了第4胎？張柏芝肚子隆起照曝光
亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪

亞裔長者紐約地鐵遭襲 嫌犯罵「該死亞洲人」調查仇恨犯罪
金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋

金髮妹拍比基尼照下方「凸現」超尷尬 她曝真相網笑瘋
不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生

不堪染疫後遺症 Texas Roadhouse創辦人輕生