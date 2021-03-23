打開監控嚇壞…重慶出生40天女嬰 保母高拋掌摑亂拍打

保母一直在搖才出生40天的寶寶，還不斷把她往上拋、打耳光、掐鼻子。（視頻截圖）

重慶樊先生夫婦一個多月前喜獲掌上明珠，為此請了一個保母在家照顧寶寶。但前幾天，樊先生的妻子打開監控，竟發現保母一直在搖才出生40天的寶寶，還不斷把她往上拋、打耳光、掐鼻子、拍打。

<strong>YouTube</strong></a><!-- #Location: /inc/content/story/media_tag --> video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

來源：YouTube

第1眼-重慶廣電報導，50多歲的保母王大姐來自銅梁，是樊先生妻子一位前同事的母親，經驗非常豐富。

王大姐13日到樊先生家裡，樊先生說，家人都對王大姐不錯，夫妻倆的大臥室讓給女兒和王大姐居住。

夫妻倆上班忙，為了能看到孩子，便在嬰兒床的對面安裝一個攝像頭。17日那天，家裡只剩下孩子和王大姐。妻子想念女兒，便在工作間隙打開攝像頭，看到的一幕讓她大吃一驚。樊先生的妻子說：「保母一直在搖她，還不斷把孩子往上拋，打耳光，我看了簡直無法接受。」隨後，樊先生報了警。

據報導，警方到現場查看視頻，認為王大姐涉嫌毆打嬰兒，隨後將她帶走。樊先生表示，保母是在看護孩子，但用不正常的方式，她抱起孩子在空中甩、打耳光、掐鼻子，各種拍打，都下手很重。

樊先生說，事後他把視頻發給王大姐家人，對方表示王女並不是在打孩子，只是動作比較粗魯。

報導說，王女已受到渝北區雙龍派出所行政拘留15日、罰金500元人民幣（約77美元）的處罰。經過醫院檢查，樊先生的女兒目前身體沒有異常情況。