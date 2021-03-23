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深圳31歲女整形後智力降至1歲 父母：會陪她重新長大

中國新聞組／廣州24日電
小麗原本長相甜美，卻因為隆鼻手術失敗智力降到一歲嬰兒的水平。 （取材自深廣電第一現場）
小麗原本長相甜美，卻因為隆鼻手術失敗智力降到一歲嬰兒的水平。 （取材自深廣電第一現場）

廣州深圳一名31歲女子原本容貌姣好，卻因一次隆鼻手術，智力降到一歲水平，不僅生活無法自理，連自己的父母都不認識。

來源：YouTube

深廣電第一現場報導，女孩叫小麗（化名），是家中獨生女，原本在一家事業單位上班。在別人眼裡，小麗長相甜美、家庭幸福、工作穩定，是很多人羨慕的對象，但小麗還是覺得自己的鼻子不夠完美。

2020年5月，小麗瞞著父母在深圳南山松坪山一家美容整形機構做隆鼻手術，麻醉五分鐘後心臟突然驟停；當時整形醫院進行搶救，隨後又送到當地公立醫院搶救。在重症科治療16天後，才轉到普通病房。

此後，小麗經常出現驚恐、尖叫，連父母和親人都認不出來。她的記憶力缺失，吃飯要父母餵，大小便不能自理；她還經常出現幻覺，總覺得身上有蛇、有蟲，有時連自己是誰也不知道。

據報導，經過十個多月治療，小麗病情沒有太大改善，她的智力水平相當於一歲小娃。醫院也請很多知名專家會診，得到的結論是，她可能需要終生陪護。經過鑑定，這起整形事故導致小麗六級傷殘。

小麗母親為此一夜白頭；但小麗父母說，他們會像30年前一樣，教會女兒穿衣、吃飯，陪伴她重新長大。

報導說，南山區衛監所稽查科負責人稱，事發後他們第一時間介入調查，整形機構證照合格。當時給小麗做手術的兩名醫生有行醫資質，但其中一名醫生是外國醫生，雖然有證照，但未通過中國美容主診醫生備案。

這家整形機構2020年7月也發生過類似事件，黃女士當時去做隆胸手術，最後也住進醫院重症監護室。醫院診斷結果同樣為呼吸心跳驟停，經過治療，黃女士心肺都出現不同程度損傷。

稽查科負責人稱，結合這家整形機構這兩次事故，已於今年1月做出處罰：罰款人民幣2萬（約3090美元），停業一個月；當事醫生罰款5000（約772美元），停業六個月。

小麗的診斷證明書。（取材自深廣電第一現場）
小麗的診斷證明書。（取材自深廣電第一現場）

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