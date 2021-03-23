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天降金屬架 24歲女被砸進ICU…已昏迷近10天

中國新聞組／北京23日電
三角金屬架從小區高樓拋下，砸傷女子。（取材自寧波晚報）
三角金屬架從小區高樓拋下，砸傷女子。（取材自寧波晚報）

寧波市鄞州區怡景花園小區日前發生高空拋物傷人意外，一個三角金屬架從天而降，砸在碰巧經過的一位年輕女孩頭上，女孩當場倒地昏迷，鮮血流了一地。目前距事發已經近10天了，這名24歲的女孩已從醫院ICU轉入普通病房，仍在昏迷中。

都市快報報導，一位知情者說，事發時，四名青年男女正好經過寧波怡景花園小區，「他們都是鄞州一家培訓機構的老師，其中一男一女在前面，後面是兩名女孩。」一個三角金屬架從天而降，突然砸在其中一名女孩，被送往醫院急救。

「凶器」是小區某住宅樓的15樓落下的，當時工人們正在拆卸空調外機，支架意外脫落，重達四、五斤的三角架在半空中墜落時碰到了牆體，被彈飛了一下，落地時橫著擊中了女孩頭部。「也正因為是橫著擊中，不然女孩可能就沒了。」知情者說。

目前女孩緊急手術後，被送進ICU重症監護室，24歲的她是吉林長春人，去年底才來到寧波工作，結果遭到飛來橫禍。

「這起事故的過程比較清楚，是一場意外事故，前期所有的醫藥費是由女孩的公司支付，目前三名施工人員也已經墊付了一部分醫藥費，約10萬元（人民幣，下同，約1.5萬美元）。」民警說，接下來的處理主要看女孩的傷勢鑒定，如果是重傷的話，那麼施工人員將被追究刑責。

而日前，浙江判了第一例高空拋物罪案。由紹興市上虞區檢察院提起公訴的韓某高空拋物案，法院判處被告人韓某有期徒刑六個月緩刑一年，罰金3000元（約460美元）。據悉，該案是自最新刑法修正案生效、「高空拋物」正式入刑後的浙江省首例高空拋物罪案。

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