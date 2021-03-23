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地鐵工安廣告「掙錢不要命妻改嫁」挨批低俗 網友：接地氣

中國新聞組／北京23日電
不少網友認為漫畫簡單易明，內容並無不妥。（取材自微博）
不少網友認為漫畫簡單易明，內容並無不妥。（取材自微博）

深圳地鐵16號線工程施工總承包某工區項目部，近日因一則安全漫畫廣告以「孩子爸爸不注意安全導致事故，媽媽和別的男人結婚」的內容引發爭議。然而，不少網友認為漫畫符合現實，非常「接地氣」且簡單易明。

香港01報導，網傳圖片顯示，廣告牌上以一組漫畫寫道：「孩子因為爸爸在工地不注意安全導致事故，他的媽媽和別的男人結婚，那個男人打他」、「還花他爸爸的撫卹金，並且嘴裡還罵他的爸爸掙錢不要命」。有人指出，漫畫中所言的道理完全正確，但表達形式欠妥，並不能當成安全廣告，「擺到明面上真的很低俗」。

廣告牌上寫有「中鐵十四局集團有限公司深圳市城市軌道交通16號線工程施工總承包八工區項目部」。不過，對於引起爭議的漫畫，該項目部的工作人員則以「不了解」、「沒有看到，沒見到這東西」等回應。

該項目部所在的深圳市坪山區田心居委會日前回應說，施工方只是想提高工人的安全意識，漫畫可能有些措辭不當，且未經內部審核過。目前，相關部門已將漫畫撤下，並換上安全政策法規的講解海報。

雖然該則漫畫引起爭議，但不少網友都認為漫畫內容並無不妥。有人指出，涉事漫畫其實符合現實，「不注重安全人沒了，老婆帶著你的撫卹金和別人過了，孩子也改姓了，確實是經常這麼提醒工人的」。另有網友稱，工地大部分人員文化水平有限，只要能夠提醒工人注意安全就足夠，「這比喊口號強多了」、「實事求是」。

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