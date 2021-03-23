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賣地糾紛？ 廣州1村委會被炸5死5傷 現場血跡斑斑

中國新聞組／北京23日電
事發現場血跡斑斑。 (取材自楚天都市報)
事發現場血跡斑斑。 (取材自楚天都市報)

廣州市公安局番禺分局22日通報稱，當日上午10時許，番禺化龍鎮明經村發生一宗刑事案件，59歲男子胡某攜帶可燃爆物質，到村內一建築物內引燃，造成五死五傷。網傳消息指，事件懷疑涉及賣地糾紛，有人趁村委會開會投放炸彈。

來源：YouTube

北京青年報引述當地村民指出，事發時看到有煙從村委會裡面冒出，亦聽聞爆炸發生地點位於村委會。

該村民指，當天上午她正在工作，忽然聽到外面傳來爆炸聲和玻璃破裂的聲音，「當時還以為是發生車禍，後來出門看到有煙從村委會裡面冒出來，聽人說是村委會裏疑似發生爆炸。」該村民表示，目前村委會附近已經封路，警方和消防人員正在現場救援。

一段村民拍攝的現場視頻顯示，村委會內一片狼籍，窗戶破碎，有桌椅被衝擊到走廊上。事發現場內散落不少家具碎片，牆面有多處血跡，地面上也有大片血跡。受傷人員已經被送往醫院接受救治，具體傷亡情況不詳。

廣州日報報導，去年8月，明經村舊村改造項目在交易中心完成招商工作。經村民表決，上海升龍投資集團有限公司成為合作企業。該項目改造的總用地面積為108.49公頃，改造預算約80億元人民幣（約12億美元）。

番禹警方在通報中指出，案發後，警方派員趕赴現場處置，並配合地方政府協同消防、醫療等部門開展救援工作。經初步調查，胡某當天上午攜帶可燃爆物質到該村一建築物內並引燃，造成包括他在內的五人當場死亡，五人受傷。傷員已被送醫院救治，警方正全力調查案件。

另據海報新聞報導，案發現場位於明經村中心地帶，在案發現場，警方已拉起警戒線，嚴禁無關車輛及人員進出。

據明經村內立著的村史碑顯示，明經村位於化龍鎮中部，毗鄰金山大道，緊靠黃埔大橋、京珠高速，面積8600畝，總人口3338人。

救援人員趕到現場施救。 (取材自楚天都市報)
救援人員趕到現場施救。 (取材自楚天都市報)
事發現場有人倒臥。( (取材自楚天都市報)
事發現場有人倒臥。( (取材自楚天都市報)

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