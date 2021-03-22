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「我爸是李剛」翻版 鹽城男闖安檢嗆：我弟是正處

中國新聞組／上海22日電
江蘇鹽城一男子在火車站強闖安檢並打罵工作人員，還威脅民警稱「我弟是正處」，最終被拘留5日。（視頻截圖）
江蘇鹽城一男子在火車站強闖安檢並打罵工作人員，還威脅民警稱「我弟是正處」，最終被拘留5日。（視頻截圖）

官二代囂張說出「我爸是李剛」事件出現翻版？江蘇省鹽城市一名殷姓男子，日前在在火車站強闖安檢被阻，竟打罵工作人員，警員趕到現場時，他還威脅民警稱「我弟是正處（縣處級正職）……級別比你高」，最終被拘留5日。

來源：YouTube

綜合媒體報導，近日，在鹽城火車站，一殷姓男子為送孩子搭車欲強行進站，與工作人員爭吵的視頻引發網友關注。在遭到工作人員阻止後，該男子不停質問、辱罵、推搡工作人員。民警到場後，殷男仍氣焰囂張，威脅民警，「你家有小孩嗎？你可能打一輩子光棍」，還嗆：「幹嘛？你別給我指啊，我弟弟比你級別高，正處呢，你認識吳某某嗎？」

隨後，民警將其帶至派出所處理。經調查，殷男曾多次因打架鬥毆被公安機關處理。

最後，在民警的教育下，殷男最終認錯，表示願意接受公安機關處罰。他因強行進站，對工作人員辱罵、推搡，擾亂公共秩序，被處以拘留五日的處罰。

殷男的叫囂引發輿論撻伐，有媒體評論指出：規則面前，沒有特權。不管是強闖安檢，還是高鐵堵車門，又或霸座出行，不守規則的人最終只能搬走石頭砸了自己的腳。

另據了解，「我爸是李剛」事件，是2010年時年22歲的「官二代」李啟銘，因醉駕在河北大學附近撞倒兩名女生，導致一死一傷，事後竟口出狂言「有本事你們告我，我爸是李剛！」令李剛登上各大熱搜榜成為風雲人物。

江蘇鹽城一男子在火車站強闖安檢並打罵工作人員，還威脅民警稱「我弟是正處」，最終被...
江蘇鹽城一男子在火車站強闖安檢並打罵工作人員，還威脅民警稱「我弟是正處」，最終被拘留5日。（視頻截圖）

公安 教育 YouTube

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