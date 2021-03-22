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騎手為賺差價偷換菜 7道僅1正品

中國新聞組／北京22日電
監控視頻顯示，3月19日下午，餓了麼騎手（左二）只提著一個菜走出店門。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
監控視頻顯示，3月19日下午，餓了麼騎手（左二）只提著一個菜走出店門。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

湖北武漢餓了麼騎手，為賺差價居然利用送外賣的機會，上演狸貓換太子。武漢的王先生反應，他日前通過餓了麼在「靚靚蒸蝦」點了七道菜，但收到後發現，絕大多數都不是來自自己下單的商家，而是餓了麼騎手拼出來的「1+6真假餐」。

來源：YouTube

上游新聞報導，3月19日，王先生家來了兩位朋友。傍晚5時許，他通過餓了麼跑腿代購服務，在「靚靚蒸蝦」水廠店點了油燜大蝦、蔥烤龍蝦、涼拌毛豆、靚家鹵藕、幹煽花甲、孜然蝦球、經典涼麵（大）七個菜。

手機APP顯示，王先生共支付了486元，其中菜價466元，跑腿代購費20元，甘姓騎手接單。

一個多小時後，甘姓騎手將七個菜送至王先生家中。但王先生很快發現，經常吃的大份涼麵明顯分量不足，而聯繫店家後得知，只有蔥烤龍蝦是該店做的，其餘均不是，甚至帳單都不是他們的。

店家向媒體提供了店內三段監控視頻。視頻顯示，3月19日傍晚6時17分，一名身穿餓了麼騎手服裝的男子走進店內；6時30分，男子只提著一個菜，走出店門。

次日，甘姓騎手在記者反覆追問下承認，他當時只買了一個真菜，在另外一個餐館買了六個菜，實際付了430元，而那36元的差價被他自己收了。

對於六個「假」菜在哪裡買的，假帳單又是如何做出來的，甘姓騎手拒絕回應。而能夠列印出假帳單，說明此事背後應該有「造假一條龍」。

王先生已向餓了麼平台反映此事，但平台的答覆是：此事由客服專員處理，但客服專員在休息，會加急處理。

靚靚蒸蝦水產店店長林女士稱，此水單系他人偽造，不是該店的水單。（取材自上游新聞／...
靚靚蒸蝦水產店店長林女士稱，此水單系他人偽造，不是該店的水單。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

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