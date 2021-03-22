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遼寧女師借百萬後自殺 被欠43萬家長：沒錢買房了…

中國新聞組／北京22日電
楊老師的遺書。 （取材自九派新聞/受訪者提供）
楊老師的遺書。 （取材自九派新聞/受訪者提供）

遼寧撫順一名楊姓小學女教師向29名學生家長借107萬人民幣（下同，約16.5萬美元）後自殺，被欠43萬元的高先生特別感慨，他本來都準備買房子了，他說：「不知道怎麼辦，我現在愁死了。」

九派新聞報導，楊老師年初自殺，她留下的遺書稱，生前因為參與網路賭博，欠下巨款無力償還。遺書證實，除了借學生家長錢，這名老師還「騙自己80歲的奶奶幫我四處借錢」、「欺騙自己的老公去銀行貸款」和「騙兒子出去借錢幫我」。

高先生說，這個楊老師生前曾向29名學生家長借錢，其他家長最高借5萬，而自己前後藉出83萬，「期間還了我40萬，現在還差43萬，加上欠其他家長的，共計107萬元未償還。」

據報導，高先生表示，楊老師借錢的理由一開始是說要買房，然後又說房子要裝修，後來又說孩子要去澳洲留學，需要一筆保證金；而且她借錢時會說千萬別告訴別人，因為她覺得向學生家長借錢是一件很丟臉的事情。

高先生稱，自己是打零工的，沒什麼收入，經濟條件很不好。借給她的錢是家裡老人給的，讓他們買房子。自己一家四口住在50平米小房子裡，本打算換個大點的房子，房子啥的都看好了，沒想到發生這事，「我現在壓力比死去的老師都大。」

報導指出，高先生說：「我們找了學校，學校讓我們起訴楊老師，她人都過世了，我起訴她有什麼用？就算這官司我打贏了，我找誰要錢去？我們也不敢起訴學校，孩子還在學校讀書呢。」、「她沒有繼承人，她的房產啊什麼的都抵押了，沒什麼遺產，我想活著的人也不敢去繼承。」

高先生表示，希望學校能出來承擔責任，「我覺得學校和教委有一定的責任，如果楊老師不是學校的老師，我們也不可能借錢給她，再者學校也有監管不力的責任吧。希望學校出來給個說法，多多少少給咱們一個處理的意見。」

報導說，學校一名工作人員稱，楊老師的案子發生有一段時間了，由於具體案情很複雜。案件後續事宜，相關部門和學校會依法依規處理。

澳洲 貸款

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