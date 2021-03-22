武漢癌末女想捐遺產…被收20萬諮詢費 司法局要查

事件當事人艾女士。（取材自澎湃新聞）

湖北武漢 日前傳出有一名癌末患者認為自己生命無多，打算賣房後將房款捐給動物協會，沒想到諮詢律師後，10天就被律師收取人民幣20萬元（約3萬美元）的諮詢費，女子要求退費，律師竟稱「20萬元不貴，隨便投訴」。此事引起網民眾怒，更有消息稱該律師並無執照，引起武昌區司法局注意。

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澎湃新聞報導，42歲的艾女士認為自己已是癌症 晚期，在網上找到湖北良朋律師事務所的范姓律師諮詢，沒想到，范姓律師在10天內的2次諮詢後，向艾女士索討人民幣20萬元費用。艾女表示，事後她想取消合約並退費，沒想到卻只能退5萬。對方還堅稱，「20萬不貴，隨便妳去哪投訴。」

武漢市武昌區司法局微博發布通報，稱已依法受理，「決不姑息違法違規行為，處理結果將及時向社會公布。」

另據媒體報導，涉事律所也已派人上門退還了17萬元。不過有消息稱，范姓律師退還費用，還要求艾女簽寫「不向媒體反映」協議，稱只是給司法局看。范姓男子的態度曝光後，引發眾多網友的憤怒。

據報導，還有人爆料「范姓律師」沒有律師執照，對此，有律師表示，「非律師絕不可以律師名義招攬業務，否則有可能涉嫌詐騙 刑事犯罪。」