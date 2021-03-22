黃河內蒙段大堤漂大量死豬 民眾憂爆疫情

黃河內蒙古達拉特旗段國堤內側發現好幾頭死豬。（取材自半月談）

黃河內蒙古達拉特旗段大堤內近日出現不少死豬，有的零星幾頭分散在堤壩護坡上，有的十幾頭堆在國堤通往主河道土路兩側，有的十幾頭浸泡在堤內水中。民眾憂心死豬太多污染水源，更擔心這些死豬是因疫情 病死，恐引發更大的疫情。達拉特旗昨日通報處置情況稱死豬已做無害化處理，對丟棄死豬區域進行全面消毒。

來源：YouTube

據半月談此前報導，3月16日，記者在達拉特旗王愛召鎮境內沿黃河大堤拍攝候鳥時無意中發現，德勝營子村黃河國堤內側有死豬橫屍水邊，還有的泡在水裡。大約30餘公里的黃河大堤沿線，記者看到5處豬屍、至少有26頭。

前述報導稱，20日，記者再次來到達拉特旗境內的黃河邊上，從德勝營子村沿國堤東行，又發現20多頭豬屍。當地村民也不知道死豬是從哪來的。

眼下，春分已過，天氣迅速轉暖，這些不明來歷、不明死因的豬屍正在腐爛。當地群眾擔心，萬一牠們是疫病死亡豬，恐成為可怕的傳染源；即便是正常死亡豬，國家也有明確要求，須進行無害化處置，絕不能隨意扔棄在母親河裡造成水體污染。

按照原農業部 2017年7月3日印發的「病死及病害動物無害化處理技術規範」規定，對於病死及病害動物和相關動物產品須進行無害化處理，可採取焚燒法、化製法、高溫 法、深埋法、硫酸分解法等技術工藝，並規定了操作注意事項。其中規定，即便是採取深埋法，也應選擇地勢高燥、處於下風向的地點，且應遠離學校、公共場所、居民住宅區、村莊、動物飼養和屠宰場所、飲用水源地、河流等地區。