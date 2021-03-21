器官箱要買票？ 川航：退票處理

四川航空要求圖中的器官箱也要買票惹議。（取材自微博）

器官箱需另買一張機票？近日微博 傳出有肺移植團隊在轉移肺源時，按照規定向四川航空報備，但川航認為，器官箱超過規定的攜帶尺寸，必須給器官箱也買張機票。後來川航給予退款處理。

澎湃新聞報導，認證為「無錫市人民醫院副院長」的微博用戶@陳靜瑜肺腑之言19日在微博發文稱，當天，一個由北京 中日醫院肺移植團隊獲取的愛心捐獻肺源須從北京乘坐四川航空3U8882航班運輸到四川省成都市，完成肺移植。團隊在18日依規向四川航空報備時被告知，前述器官箱超過規定攜帶尺寸，須給器官箱另購機票，否則無法報備。

「團隊只好買了兩張機票，五年來我們第一次碰到這樣的情況。」該用戶在前述微博中表示，相比之下，中國 南方航空、深圳航空、中國國際航空等航空公司均全力支持器官轉運綠色通道工作。

另據紅星新聞報導，四川航空相關負責人表示，該旅客攜帶的人體器官的容器，超過公司旅客手提行李的最大尺寸，按照現行業務規定，（當時）工作人員按占座行李的方式來辦理。「我們的工作人員已和旅客取得了聯繫，出於人道主義角度考慮，我們會為他的占座行李辦理退款。這個處置是雙方達成一致，也取得了旅客諒解。」