器官箱要買票？ 川航：退票處理
器官箱需另買一張機票？近日微博傳出有肺移植團隊在轉移肺源時，按照規定向四川航空報備，但川航認為，器官箱超過規定的攜帶尺寸，必須給器官箱也買張機票。後來川航給予退款處理。
澎湃新聞報導，認證為「無錫市人民醫院副院長」的微博用戶@陳靜瑜肺腑之言19日在微博發文稱，當天，一個由北京中日醫院肺移植團隊獲取的愛心捐獻肺源須從北京乘坐四川航空3U8882航班運輸到四川省成都市，完成肺移植。團隊在18日依規向四川航空報備時被告知，前述器官箱超過規定攜帶尺寸，須給器官箱另購機票，否則無法報備。
「團隊只好買了兩張機票，五年來我們第一次碰到這樣的情況。」該用戶在前述微博中表示，相比之下，中國南方航空、深圳航空、中國國際航空等航空公司均全力支持器官轉運綠色通道工作。
另據紅星新聞報導，四川航空相關負責人表示，該旅客攜帶的人體器官的容器，超過公司旅客手提行李的最大尺寸，按照現行業務規定，（當時）工作人員按占座行李的方式來辦理。「我們的工作人員已和旅客取得了聯繫，出於人道主義角度考慮，我們會為他的占座行李辦理退款。這個處置是雙方達成一致，也取得了旅客諒解。」
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