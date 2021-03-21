燈一直未滅 揭河北一家5口被滅門 兇手就住隔壁

河北齊家營村張姓一家五口被發現遇害。（取材自大象新聞）

河北保定蠡縣近日發生一起滅門慘案，齊家營村張某綠一家五口人被殺害，最小的遇害者年僅2歲，案發現場地上全是血，而屋裡的燈一直未滅。經警方調查兇手為隔壁鄰居張某光，作案後自殺身亡。

大象新聞報導，3月16日晚上10點多，趙大爺鎖好大門，準備回屋睡覺，透過一人高的矮牆，無意間看到隔壁鄰居屋裡的燈還亮著，這不太尋常。隔壁家裡幾天不見有人，燈卻一直沒關。「會不會出事了？」趙大爺閃出一個念頭。他站在高處望向鄰居家的院子，屋裡的燈亮著，竟看到地上都是血……

警察 很快趕到現場，封鎖了村子。村民從警方的通告裡得知，張某綠一家五口遇害了。受害的五人包括張某綠及其老伴兒、小女兒、兩個外孫女，而持刀將他們殘忍殺害的兇手，就是他們家鄰居張某光。

仇殺？情殺？精神問題？村裡人對這場慘劇的原因眾說紛紜。

在案發前幾天，張某綠的大女兒燕菊曾回家探望，哪知這一別就是天人兩隔。「要是當時我們在就好了，可能就不會發生了，現在說什麼也晚了。」

據知情人士透露，兇手張某光與燕菊曾是同學，兩家又是20多年的鄰居，從來沒有過糾紛，兇手張某光的母親有一定的精神問題，案發前曾在村裡尋找過兒子。

「他前幾年在外面打工的時候交過幾個女朋友，帶回來他媽都不同意。」據村民張先生描述，後來張某光一直單身，也很少與人接觸幾乎沒什麼朋友，村裡人覺得這樣的狀態和他的母親有一定的關係。

案發現場的院子是張某綠家裡老宅，老兩口沒有兒子，兩個女兒都已出嫁，大女兒燕菊嫁到外地，平時不怎麼回來，小女兒則嫁到鎮裡。半年前小女兒因為丈夫鬧離婚，帶著兩個孩子回來了，一家五口生活在一起直到遭遇橫禍。

根據警方提供的信息，張某光今年32歲，沒工作也沒對象。案發後，兇手張某光家的大門始終緊閉。當地村民說，兇手張某光和父母居住，有一個哥哥已經成家，由於家庭條件不好，他的父親長年在外打工，案發時家裡只有張某光和母親在家。