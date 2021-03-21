我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務院駁中媒報導 「未成立氣候變遷工作小組」

不只美國 西方國家針對亞裔仇恨犯罪普遍增加

燈一直未滅 揭河北一家5口被滅門 兇手就住隔壁

中國新聞組／北京21日電
河北齊家營村張姓一家五口被發現遇害。（取材自大象新聞）
河北齊家營村張姓一家五口被發現遇害。（取材自大象新聞）

河北保定蠡縣近日發生一起滅門慘案，齊家營村張某綠一家五口人被殺害，最小的遇害者年僅2歲，案發現場地上全是血，而屋裡的燈一直未滅。經警方調查兇手為隔壁鄰居張某光，作案後自殺身亡。

大象新聞報導，3月16日晚上10點多，趙大爺鎖好大門，準備回屋睡覺，透過一人高的矮牆，無意間看到隔壁鄰居屋裡的燈還亮著，這不太尋常。隔壁家裡幾天不見有人，燈卻一直沒關。「會不會出事了？」趙大爺閃出一個念頭。他站在高處望向鄰居家的院子，屋裡的燈亮著，竟看到地上都是血……

警察很快趕到現場，封鎖了村子。村民從警方的通告裡得知，張某綠一家五口遇害了。受害的五人包括張某綠及其老伴兒、小女兒、兩個外孫女，而持刀將他們殘忍殺害的兇手，就是他們家鄰居張某光。

仇殺？情殺？精神問題？村裡人對這場慘劇的原因眾說紛紜。

在案發前幾天，張某綠的大女兒燕菊曾回家探望，哪知這一別就是天人兩隔。「要是當時我們在就好了，可能就不會發生了，現在說什麼也晚了。」

據知情人士透露，兇手張某光與燕菊曾是同學，兩家又是20多年的鄰居，從來沒有過糾紛，兇手張某光的母親有一定的精神問題，案發前曾在村裡尋找過兒子。

「他前幾年在外面打工的時候交過幾個女朋友，帶回來他媽都不同意。」據村民張先生描述，後來張某光一直單身，也很少與人接觸幾乎沒什麼朋友，村裡人覺得這樣的狀態和他的母親有一定的關係。

案發現場的院子是張某綠家裡老宅，老兩口沒有兒子，兩個女兒都已出嫁，大女兒燕菊嫁到外地，平時不怎麼回來，小女兒則嫁到鎮裡。半年前小女兒因為丈夫鬧離婚，帶著兩個孩子回來了，一家五口生活在一起直到遭遇橫禍。

根據警方提供的信息，張某光今年32歲，沒工作也沒對象。案發後，兇手張某光家的大門始終緊閉。當地村民說，兇手張某光和父母居住，有一個哥哥已經成家，由於家庭條件不好，他的父親長年在外打工，案發時家裡只有張某光和母親在家。

河北齊家營村張姓一家五口被發現遇害，兇手為隔壁鄰居。（取材自大象新聞）
河北齊家營村張姓一家五口被發現遇害，兇手為隔壁鄰居。（取材自大象新聞）
警方到場調查。（取材自大象新聞）
警方到場調查。（取材自大象新聞）

警察

上一則

崔天凱︰中美對話坦率 分歧證明需更多交流

延伸閱讀

遊桂林 龍勝梯田驚艷

遊桂林 龍勝梯田驚艷
餵藥逾10年、洗肉私宰…河北瘦肉精羊肉掀風暴

餵藥逾10年、洗肉私宰…河北瘦肉精羊肉掀風暴
河北唐山防汙關煉鋼高爐 有利鋼價漲勢

河北唐山防汙關煉鋼高爐 有利鋼價漲勢
富智康接獲大單 河北廠緊急招工

富智康接獲大單 河北廠緊急招工

熱門新聞

一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

2021-03-20 12:25
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）

寧夏7歲女孩嫣然一笑引4500萬圍觀 網讚：長大絕對是美女

2021-03-17 10:00
盧曉琴。（視頻截圖）

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

2021-03-14 10:30
前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

2021-03-20 10:01
楊潔篪在中美高層戰略對話中表示：美國沒有資格居高臨下同中國說話。（路透）

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

2021-03-19 21:41
馬雲。美聯社

馬雲行程大減 每周只飛1次 仍能直通高層

2021-03-14 08:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」
失業福利免稅…已報稅者別動作 國稅局會退稅

失業福利免稅…已報稅者別動作 國稅局會退稅