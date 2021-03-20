廈門直升機75度俯衝墜海 3遇難1失蹤

救援人員打撈出直升機殘骸。（取材自微博）

一小型民用直升機19日在福建廈門觀音山海域墜海，導致三人遇難，一人失蹤，搜救仍在進行中。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，事發後，交通運輸部東海救助局救助指揮值班室第一時間派遣東海第二救助飛行隊救助直升機、廈門救助基地應急救助隊以及華英391艇等力量火速前往事發海域。下午5時50分，廈門救助基地應急救助隊發現失事直升機，立即實施緊急潛水作業，並成功從失事飛機內先後探摸出三名遇難者遺體。仍有一名人員失蹤，救援正在全力進行中。

新京報報導，19日一商用旅遊觀光 直升機在廈門觀音山海域墜海，機上共有四人。現場視頻顯示，廈門思明區觀音山商業街海域附近，一架黑色直升機機頭向下，「75度俯衝」快速墜入近海海面，在海面上激起極大水花，現場霧氣較大能見度較低，墜海過程中螺旋槳還在不斷旋轉。

晚上7時許，廈門市海事局一名工作人員表示，目前尚無法得知該商用旅遊觀光直升機原定的飛行路線，「具體情況我們很多還沒核實，搜救還在進行中。」

廈門市藍天救援隊一名隊員表示，現場仍在緊急救援中。

中國 民用航空華東地區管理局官網19時15分發布「關於一起通航不安全事件的情況通報」：19日下午4時40分左右，北京 汎亞通用航空有限公司貝爾206B飛機（機號7720），執行空中遊覽飛行任務時，墜落在廈門觀音山附近海域。民航華東地區管理局迅速啟動二級應急響應，成立調查組並立即趕往現場，將依法開展事件調查。

北京汎亞通用航空有限公司一名工作人員表示，現在該公司的「空中觀金門」直升機觀光項目已經暫停，恢復時間還不確定。