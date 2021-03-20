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被嘲學歷低 「馬背上副縣長」嗆：普通人不配努力?

中國新聞組／上海20日電
新疆昭蘇副縣長賀嬌龍說，為了宣傳推薦家鄉，她會繼續勇往直前往前走。（取材自紅星新聞）
新疆昭蘇副縣長賀嬌龍說，為了宣傳推薦家鄉，她會繼續勇往直前往前走。（取材自紅星新聞）

2020年，因一則「一襲紅衣、策馬奔騰」的家鄉代言視頻，新疆昭蘇副縣長賀嬌龍火了，被不少人稱為「馬背上的副縣長」。走紅的同時，賀嬌龍也一度面臨在職研究生的「學歷太低」質疑。但她回應稱，普通人就不配努力嗎？讓不少網友點讚。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，近日，在接受媒體採訪時，對於學歷爭議，賀嬌龍回應稱，「雖然我沒有讀過名牌大學，但我們這些普通人就不配努力嗎？」

據報導，賀嬌龍表示，自己原本是70後的中專，「那時候還是很有含金量的，之後就開始上大專上本科。20歲時開始拿學歷，到30歲確實把學歷全部拿完了，在職研究生也讀完了。」

賀嬌龍的回應讓不少網友點讚，「說得好！一張文憑不能定義一個人」。也有網友對「在職研究生屬低學歷」的說法，進行了反駁，「好傢伙，在職研究生是低學歷嗎？」

此外，對於「拍攝視頻不務正業」的質疑，賀嬌龍也進行了回應。她表示，拍攝視頻都是在下班時間。因為壓力大，她停播了一段時間，「讓自己冷靜下來思考，從哪裡來要到哪裡去。」

她後來逐漸想通了，「我是為了宣傳推薦家鄉，要堅持自己的初心，不能偏離主題，更不要被別人捧殺。」

報導指出，賀嬌龍表示，她將直播中的收益全部用於當地扶貧濟困公益慈善事業，「12月最大的一筆是30萬元(人民幣，約4.6萬美元)，一次性捐給慈善總會，我會監督他們一起做慈善。公益內容由直播間的粉絲說了算，他們說做哪個群體，我們這階段就做哪個群體，等於粉絲監督、慈善總會監督、紀委監督、我監督。」

賀嬌龍表示，「走到哪一天也不是很清楚，（但）我就勇往直前往前走。」

公開資料顯示，賀嬌龍抖音平台已經有超過250萬粉絲，去年10月的一場直播中，她近3個小時帶貨30萬元。

新疆昭蘇副縣長賀嬌龍說，為了宣傳推薦家鄉，她會繼續勇往直前往前走。（視頻截圖）
新疆昭蘇副縣長賀嬌龍說，為了宣傳推薦家鄉，她會繼續勇往直前往前走。（視頻截圖）
新疆昭蘇副縣長賀嬌龍馬上英姿。（取材自新京報）
新疆昭蘇副縣長賀嬌龍馬上英姿。（取材自新京報）

新疆 抖音

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