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遼寧小學女教師向30家長借百萬 網路賭博輕生

中國新聞組╱北京19日電
家長收到來自楊某的借錢信息。（取材自北京青年報）
家長收到來自楊某的借錢信息。（取材自北京青年報）

多位遼寧撫順小學生的家長近日反映稱，撫順市望花區一小學楊姓班主任多次以家中要買房、裝修等理由向家長借錢共計上百萬人民幣（下同，逾15萬4000美元）。今年春節期間，家長們才得知，楊女借錢用來網路賭博，後於2月16日自殺身亡。

北京青年報報導，楊女丈夫表示，他與楊女係重組家庭，登記結婚僅一年多，直到今年春節前他才知道妻子因網路賭博欠下巨款。他多次勸對方自首未果，後來妻子在他不在家時自殺身亡。

受害的家長表示，去年底接到孩子楊姓班主任信息，楊姓稱自己看中了一套房，但自己的錢都在銀行理財裡還沒到期，向其借5萬元，並表示12月底等自己的理財到期就還上。「她要的很急，又打電話又發微信的。」

該家長說，楊女是撫順望花區一所小學三年級某班班主任，今年48歲，教語文課，自二年級開始帶兒子的班級。老師主動張口，他也不好拒絕，他們正好有一筆3萬元理財到期，就分三次轉給了楊女。然而等到約定的12月底還錢期限，楊女卻沒還錢，詢問時，楊女稱自己手頭緊。不僅沒還錢，2021年1月中旬，楊女又以孩子出國留學為由向林紅丈夫借錢，「我當時覺得不對，現在國外疫情這麼嚴重還出國留學？於是就拒絕了。」

據報導，同樣收到楊女借錢信息的還有多名家長，但都是有借沒還。直到2021年春節期間，一名家長從朋友處得知，楊女自殺了。據了解， 整個班級裡有30多個家長都給楊女借了錢，初步統計可能有117萬之多。

警方人員表示，已有多人因楊某借款到派出所報案。（取材自北京青年報）
警方人員表示，已有多人因楊某借款到派出所報案。（取材自北京青年報）

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