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夫家酸「吃白食」 合肥29歲全職媽媽攜2子跳樓

中國新聞組／北京19日電
樓道間還停放著楊女從前帶孩子用的嬰兒推車。（取材自荔枝新聞）
樓道間還停放著楊女從前帶孩子用的嬰兒推車。（取材自荔枝新聞）

29歲的安徽合肥女子楊某燕日前攜子女縱身從24樓家中躍下，其大女兒當場死亡，小兒子經搶救無效後離世。警方通報，肇因家庭矛盾及夫妻感情不和。據了解，楊女還被夫家指責白吃白喝。由於夫妻雙方的親屬溝通陷入僵局，楊女與子女三人的遺體仍停放在殯儀館內未能辦理身後事。

來源：YouTube

新京報報導，「攜子跳樓的全職太太被其丈夫一家指責白吃白喝」的話題，上了多個熱搜、熱榜。隨著媒體對更多細節的披露，該女子的很多遭遇也引發網友的熱議與同情。他們的大女兒患有先天耳疾，小兒子經常生病，婚後經濟拮据； 身為全職太太的楊女，沒有收入，花錢只能網路借貸。

沒有經濟來源，孩子治病需要錢，生活費全靠丈夫一家「施捨」，她丈夫翻看帳單紀錄，確認後才會給錢，錢不夠還要向娘家借錢。她常常要錢還遭到家暴，離婚則被要求淨身出戶。

除了家暴外，刺激公眾的，還有她丈夫吃著太太全職照顧家庭的「紅利」，卻抹殺其付出還指責其吃「白食」的嘴臉。

在此事件中，楊女被其丈夫指責「白吃白喝」是跟家暴的惡劣情節、死了都不想管的冷漠態度打包呈現到公眾面前，自然會引發公眾的不忿。

另據荔枝新聞報導，楊女過去五年都在家帶小孩，期間沒有上班，從2019年開始和丈夫及公公婆婆產生矛盾，最嚴重的一次，是丈夫在兩人的爭吵中動了手。楊女描述道，「打了，把我眼鏡摔了，打我傷口的手，掐我脖子。脖子掐的吞嚥疼，脖子還有指甲划痕。」

楊女曾在與發小的聊天中抱怨「我就惹了黴，我帶孩子他們也看不起我，我上班（他們）還說我。」原本她打算等今年9月，小兒子上了幼兒園，就離開家換份工作。

楊家人聽警方說起，事發前一晚，鄰居曾聽到他們家傳出爭吵聲。

次日清晨，楊女給妹夫手機發了一條長消息，消息發出後不久，她就帶著兩個孩子走上末途。上面寫道：「善待我妹妹」、「弟弟對不起。姊姊不能保護你了…爸爸媽媽交給你了！姊姊想離開這個家，但又離不開孩子所以選擇了這條路…。」

事發以後，楊女家門口貼上封條，再無人居住，丈夫杜海峰一家人不知去向。現如今，楊女和孩子的遺體還停放在殯儀館內。負責辦理此案的雙鳳派出所工作人員表示，由於雙方親屬暫未就死者善後事宜達成協議，因此相關手續目前尚無法辦理。

事發地已解封。（取材自荔枝新聞）
事發地已解封。（取材自荔枝新聞）
事發時附近停著警車。（取材自澎湃新聞）
事發時附近停著警車。（取材自澎湃新聞）
楊某燕和朋友提到申請了離婚。（取材自荔枝新聞）
楊某燕和朋友提到申請了離婚。（取材自荔枝新聞）

家暴 帳單 手機

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