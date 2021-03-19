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幹環保、吃環保…環保部總工程師 安插19親友成親信

中國新聞組／北京19日電
環境保護部原總工程師萬本太因為嚴重違紀違法被開除黨籍，圖為示意圖。（取材自界面新闻）
環境保護部原總工程師萬本太因為嚴重違紀違法被開除黨籍，圖為示意圖。（取材自界面新闻）

「拿地圖過來，看看咱們去哪溜達溜達」；環境保護部原總工程師萬本太因嚴重違紀違法去年12月被開除黨籍，取消退休待遇。他「幹環保、吃環保」，利用地方調研之際四處遊覽景點，讓基層疲於接待。同時大開方便之門，前後安排19名親友到環保系統、企業工作，利用職權影響謀私利。退休後撈錢、搭橋、抹事益發張狂，近4年從各環保企業獲得的「諮詢費」，幾乎是其上班30餘年全部工資總和。

每日經濟新聞報導，66歲的萬本太，是吉林農安人。他是1978年恢復研究生招生後的第一批研究生，1981年即進入環保領域工作，曾在瀋陽市環境監測中心站，原國家環保局、國家環境保護總局、環境保護部等任職。

身為長期在環保領域工作的專業型幹部，萬本太有豐富的環保工作經驗，也深諳該領域的各種門道；他愛好享樂式調研，也好熱鬧愛聚餐，企業老闆也投其所好，總是安排各種奢華飯局招待。

報導指出，萬本太無視污染防治和生態環境保護重要職責，以權謀私的觸角伸進該領域的選人用人、課題項目安排、項目評審、法規標準制定等諸多方面。他先後將19名親友安排到環保系統和環保企業工作，人數之多、涉及面之廣令人瞠目。 

除了用工作崗位送人情，萬本太還利用職務便利，把課題項目用來經營個人關係網，收受錢財為企業說情站台謀取利益，甚至插手干預環保督察執法。

報導稱，2015年退休的萬本太更忙了，開始瘋狂走穴、四處撈錢。參加各類研討會，幫企業推薦產品；到全國各地組織飯局，幫企業牽線搭橋；給老同事老下屬打招呼，幫企業平事抹事。在退休近4年裡，從各環保企業獲得的「諮詢費」幾乎是其上班30餘年全部工資的總和。

中央紀委國家監委駐生態環境部紀檢監察組會同生態環境部黨組，在全國生態環境系統下發通報，要求以萬本太案為鏡鑑，深入開展警示教育

退休 招生 教育

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