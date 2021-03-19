黑龍江這社區怒了…才交屋未入住 9樓陽台就被風颳穿了

9樓住戶家的陽台窗戶已經不翼而飛，變成一個「全景」大陽台。（取材自鶴城晚報）

黑龍江齊齊哈爾市一處社區日前發生疑似建商在蓋房子時偷工減料，造成9樓的陽台被強風「颳走」，原本架設在陽台的落地窗、柵欄，全都墜落地面，波及到許多住戶，讓屋主氣炸。

鶴城晚報報導，事件發生在建華區華溪小區30號樓。9樓901室的業主時先生 說，「上個月22日才拿到鑰匙，房子一天還沒住呢，窗戶卻被風給颳跑了，你說我這心裡能不窩火嗎？」

小區的北大門入口已經被封閉，現場拉滿警戒線，門上立著一塊牌匾，上面寫著「高空墜物請走西門」。現場看到該樓9樓住戶家的陽台窗戶已不翼而飛，變成一個「全景」大陽台。二樓門市房的屋頂上，掉落的塑窗摔得支離破碎，玻璃碎片致處濺射。

501室業主于女士說，901室的窗戶被風颳掉的事，讓全樓的人都提心吊膽，她家也是事件受害者，901室窗戶掉落將501室的兩個窗戶也砸碎了。

「當時是凌晨3點多鐘，我和老伴兒還在睡夢中，突然聽到轟的一聲巨響，起床一看方廳裡都是碎玻璃，打開窗簾才發現自家一扇窗戶被什麼東西給撞碎了。」于女士趴窗戶向下一瞧嚇了一跳，不知道是誰家的窗戶被風颳掉了。

于女士表示，她家的塑窗也存在質量問題，有的地方縫隙能放進去一個小手指，她擔心哪天自己家的玻璃也會被颳掉，要是傷到人就更不得了。

時先生說，他已找到街道和社區，對方承諾先讓物業幫忙將塑窗安裝上，然後將情況匯報給相關部門。

時先生說，他2月22日才拿到新房鑰匙，可拿到鑰匙的喜悅在他打開門後就蕩然無存。落地窗戶下的水泥台全部開裂，整體塑窗一颳風就跟著晃悠，塑窗和樓體脫離，中間有大概兩厘米的距離，十分危險。

時先生說，他當時就拍照取證，並將情況報給物業公司，物業公司也按規定上報給相關部門，對方說要修但一直沒動靜。一拖再拖，十多天過去了，趕上大風天氣塑窗就整體掉落下來，時先生想起來都後怕，這要是傷到人或者砸到車可咋辦，這個責任誰來負？