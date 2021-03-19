若明知減肥糖有害仍銷售 郭美美恐被判10年
媒體報導，涉嫌生產和販售含「西布曲明」減肥食品的郭美美，是明知這款減肥類食品中添加了違禁成分，卻仍在直播間和微信裡銷售。有律師指出，若是明知食品有害但仍對外銷售，可處五年到十年有期徒刑，且因郭美美是在刑滿釋放不到兩年時間裡再犯案，應從重處罰，不適用緩刑的和假釋。
來源：YouTube
紅星新聞報導，律師周兆成表示，西布曲明曾被用於肥胖症治療，但因可能增加嚴重心血管風險，減肥治療的風險大於效益。國家有關部門早在2010年就發布通知，明確規定停止西布曲明製劑和原料藥在中國的生產、銷售和使用，撤銷其批准證明文件，已上市銷售的藥品由生產企業負責召回銷毀。
但之後仍然有少數企業或個人生產銷售含這種成分的減肥藥，例如今年2月，有關部門就通報一起在減肥咖啡中摻入西布曲明而在網上銷售的案例。報導引述一名接近警方的相關權威知情人士表示，網紅郭美美被抓原因，是她明知減肥類食品中添加了「西布曲明」違禁成分，但仍在直播間和微信裡銷售該減肥類食品。
報導引述律師表示，「郭美美是否明知西布曲明屬於有毒、有害的非食品原料，必定會成為本案爭議焦點，直接影響到罪與非罪的界分」。至於判處什麼刑罰，要看對服用該保健食品的人造成了多大的危害。但因郭美美是在刑滿釋放不到兩年時間裡再犯且被刑事拘留，是累犯；應被從重處罰，不適用緩刑的和假釋。
依刑法規定，明知保健食品中摻有有毒、有害的非食品原料仍對外銷售，已構成銷售有毒、有害食品罪，依刑法處五年以下有期徒刑，並處罰金；對人體健康造成嚴重危害或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；致人死亡或者有其他特別嚴重情節的再視情節依法處罰。
紅星新聞報導，相似案例中，浙江麗水市中級人民法院公布當地的一起案例指出，2018年，劉某瑄、紀某自製減肥藥並通過微信銷售給張某、阮某等7名下家，銷售總額達131萬餘元。經鑑定，其中含有不得檢出的「鹽酸西布曲明」，嚴重時甚至會引發心律失常、心臟停搏和心肌梗死。法院除判被告有期徒刑十年零四個月及罰金，其中兩名被告人還需支付公益訴訟賠償1300萬餘元。
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