若明知減肥糖有害仍銷售 郭美美恐被判10年

郭美美2015年因開設賭場罪在法院受審。（取材自新京報）

媒體報導，涉嫌生產和販售含「西布曲明」減肥食品的郭美美，是明知這款減肥類食品中添加了違禁成分，卻仍在直播間和微信 裡銷售。有律師指出，若是明知食品有害但仍對外銷售，可處五年到十年有期徒刑，且因郭美美是在刑滿釋放不到兩年時間裡再犯案，應從重處罰，不適用緩刑的和假釋。

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紅星新聞報導，律師周兆成表示，西布曲明曾被用於肥胖 症治療，但因可能增加嚴重心血管風險，減肥治療的風險大於效益。國家有關部門早在2010年就發布通知，明確規定停止西布曲明製劑和原料藥在中國的生產、銷售和使用，撤銷其批准證明文件，已上市銷售的藥品由生產企業負責召回銷毀。

但之後仍然有少數企業或個人生產銷售含這種成分的減肥藥，例如今年2月，有關部門就通報一起在減肥咖啡 中摻入西布曲明而在網上銷售的案例。報導引述一名接近警方的相關權威知情人士表示，網紅郭美美被抓原因，是她明知減肥類食品中添加了「西布曲明」違禁成分，但仍在直播間和微信裡銷售該減肥類食品。

報導引述律師表示，「郭美美是否明知西布曲明屬於有毒、有害的非食品原料，必定會成為本案爭議焦點，直接影響到罪與非罪的界分」。至於判處什麼刑罰，要看對服用該保健食品的人造成了多大的危害。但因郭美美是在刑滿釋放不到兩年時間裡再犯且被刑事拘留，是累犯；應被從重處罰，不適用緩刑的和假釋。

依刑法規定，明知保健食品中摻有有毒、有害的非食品原料仍對外銷售，已構成銷售有毒、有害食品罪，依刑法處五年以下有期徒刑，並處罰金；對人體健康造成嚴重危害或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；致人死亡或者有其他特別嚴重情節的再視情節依法處罰。

紅星新聞報導，相似案例中，浙江麗水市中級人民法院公布當地的一起案例指出，2018年，劉某瑄、紀某自製減肥藥並通過微信銷售給張某、阮某等7名下家，銷售總額達131萬餘元。經鑑定，其中含有不得檢出的「鹽酸西布曲明」，嚴重時甚至會引發心律失常、心臟停搏和心肌梗死。法院除判被告有期徒刑十年零四個月及罰金，其中兩名被告人還需支付公益訴訟賠償1300萬餘元。