「借你1萬年」…已婚男借情人30萬 分手後告上法院要錢

電影台詞竟然發生在現實生活中。(取材自澎湃新闻)

「愛你1萬年」是電影 「大話西遊」的經典台詞；江蘇蘇州的一名已婚男外遇，主動借情人30萬元(人民幣，約4.6萬美元)表真心，還表示「如果非要加上一個期限的話，那就借1萬年！」然而還不到一年兩人感情破裂，男子竟將情人告上法院要求返還這份「愛」。

浙江普法報導，張勇（化名）與李媛（化名）在2017年8月相識，之後相戀並同居。相識時，李媛已離異，張勇還有家室，但其欺騙李媛，謊稱已經與妻子離婚。

當時李媛經濟緊張，張勇為表真心，便主動轉帳30萬元給她，並表明這筆錢是其已經取得離婚證的「保證金」。李媛收到轉帳後，表示要寫借條給張勇。張勇不接受李媛的借條還說：「如果非要寫借條，非要加上一個期限的話，那就借1萬年！」

2018年3月，兩人感情破裂並結束同居關係，雙方就該30萬元產生爭議。報導指出，張勇反覆糾纏李媛，要求還錢，李媛表示賣房子也要還款。

此時，張勇又稱，如果李媛同意與其保持戀愛關係，30萬元可以繼續作為「保證金」。李媛不肯，張勇便以該30萬元是借款為由，訴至法院要求償還。

此案一出，網友紛紛熱議，到底是誰吃了虧？也有「懂法」的網友分析，這筆錢他自己肯定要不回來，但是可以讓他老婆去要。

據報導，相城法院經審理後認為，張勇向李媛支付30萬元後，雙方通過微信 分別作出意思表示。李媛主動要求出具借條，但張勇用「期限1萬年」的表述拒絕，認定為不具有要求歸還的意思；因此，雙方之間的借貸法律關係未能達成合意，應認定為贈與。

張勇在有配偶的情況下與李媛同居，致李媛懷孕流產，解除同居關係後又要求返還贈與的款項，其行為違背誠實信用和公序良俗原則。李媛曾表示賣房也要還款，但張勇又要求繼續作為保證金，對於返還，雙方也未達成一致。因此，張勇的訴訟請求於法無據，最終判決駁回張勇訴請。

報導指出，張勇不服提起上訴，蘇州中院二審維持原判。