湖南姊妹為父追兇25年 罪犯終落網被判無期徒刑

受者人姊妹（左一、二）與律師的合照。（取材自新京報）

因父親遇害，湖南慈利張阿琴姊妹為父追兇25年，直至2019年，警方才找到嫌犯張某樊。湖南張家界市中級人民法院日前對案件作出一審判決，認定張某樊犯故意殺人罪被判處無期徒刑。同時，張某樊的姊姊因犯窩藏罪被判處有期徒刑三年。

新京報報導，受害人張國恆的女兒張阿琴17日說，17日收到關於張某樊涉嫌故意殺人一案的一審判決書，將就民事部分提起上訴。

案發於1994年，在一起糾紛的衝突過程中，時年16歲的張某樊刺死張國恆後失蹤。此後，張國恆的妻子帶著兩個女兒開始追兇之路。

1996年，張國恆妻子在一場車禍 中離世，姊妹倆也成為孤兒，事發時候張阿琴才八歲多，姊姊也不過十歲。

兩個女兒則繼續打聽張國恆的行蹤。直至2019年9月29日，警方在廣東抓獲涉案嫌疑人張某彪。

張某彪落網後，其姊姊張某春、父親張某卓也被慈利縣檢方批准逮捕。張某春涉嫌窩藏、包庇罪，張某卓也被刑拘。

判決書顯示，法官認定張某樊犯故意殺人罪，因此判處無期徒刑。張某春因窩藏罪被判處有期徒刑三年。

張阿琴17日表示，因為法院僅支持張某樊賠償喪葬費3.6萬餘元人民幣(約5537美元)，將就民事部分提起上訴。此前庭審，張阿琴姊妹倆提出100多萬的民事賠償。

張阿琴說，直至張某樊落網後，兩人的生活才逐漸步入正軌。「這件事情給我姊妹倆造成的損失、心理傷害，代價實在是太大了，所以我們要就民事部分提起上訴。」