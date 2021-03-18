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就為了不想上學？15歲女弒母冷藏3個月 淡定清血跡

中國新聞組／北京18日電
15歲劉姓少女就讀哈爾濱市巴彥縣興隆二中。（視頻截圖）
15歲劉姓少女就讀哈爾濱市巴彥縣興隆二中。（視頻截圖）

於黑龍江哈爾濱市巴彥縣興隆二中就讀的15歲劉姓少女，去年12月與母親發生口角後，竟將母殺死並藏屍冷凍庫。巴彥縣公安局相關負責人17日表示，該案正在進一步偵查中。

楚天都市報報導，案發於去年12月3日的興隆鎮興樂村，劉女將親母殺害後，先淡定地用毛巾清理血跡，之後再用編織袋套住遺體運往冷庫存放，對他人則謊稱媽媽與陌生人出走了。

據劉姓村幹部指出，直到近日劉女的爺爺回到家中收拾東西，遺體才被發現，繼而報案。警方鎖定劉女後，將她帶回警局連夜突審，劉女最終交待殺害母親的全部過程。

劉姓村幹部表示，劉女就讀中三，全家都在外打工，她與弟弟在家平常由母親照料；案發後，弟弟被村內的親屬接走照看，劉女則先到父親打工的地方，之後被警方控制。

據報導，興隆二中一名老師透露，劉女不想上學，但其母希望她繼續上學，於是兩人便產生矛盾；這名老師又指出劉女犯案後，是以母親失蹤報的案，就在那之後她便再也沒有回學校，直到近期警方到學校調查，校方才知道具體情況。據指，劉女已經歸案，學校也在配合調查。

澎湃新聞報導，村民表示，女孩平時很文靜，她父母關係也很好，平時在外打工，她媽媽也很持家。鄰居們表示，劉女喜歡玩遊戲，村裡人傳劉女捅了母親後還在打遊戲。

報導指出，劉女的爺爺稱，不方便告知外界任何信息，公安機關還在調查中。 

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