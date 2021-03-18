央視記者臥底車企變二把手 導演怕「叛變」天天問候

戴著面具的臥底記者老K。(取材自央視)

央視記者「老K」講述臥底汽車 銷售公司經歷，當年為了揭露「車易拍」二手汽車交易平台欺騙消費者的問題，臥底到一家公司做銷售。最後成了公司的「二把手」，薪資遠遠高過了電視台給的薪水，「導演 怕他真的改行擔任二把手，天天打電話問候」。

新浪財經報導，上述記者所述的臥底經歷，該公司為二手汽車交易平台「車易拍」，其在2016年央視315晚會被曝光。公開資料顯示，車易拍是大搜車集團旗下二手車拍賣產業互聯網平台，由後者在2018年完成併購。

「老K」從一線銷售員做起。他為得到核心資料和證據，在努力工作，業績高升，一路升到了公司高層「二把手」，擁有十多名下屬，薪水待遇更較原任職電視台的記者還高。該節目的導演生怕記者「叛變」，遂打電話每日「噓寒問暖」。

本月15日是國際消費者權益日。央視每年都會播出「3.15晚會」節目，揭露各行各業的黑幕，並派出記者臥底調查。身為調查記者被派去臥底的「老K」，近日受訪時便談及他在2016年，到「車易拍」交易平台的臥底經歷，坦言從來沒有做過這麼高的職位，更令他頓感「飄飄然」。

老K成為公司高層後，因可以直接取用所有車易拍內部資料，調查任務相當順利。他笑稱，「要不是總導演表示，還有間更好待遇的公司正等著自己再去臥底，他根本不想回來呢」。

企查查APP顯示，目前車易拍所屬公司為北京 巔峰科技有限公司，該公司法定代表人為姚軍紅，註冊資本1000萬元人民幣，經營範圍含銷售汽車、計算機、汽車舊車零售；互聯網信息服務等。企查查風險信息還顯示，該公司曾於2016年6月20日，因發布虛假廣告，最後被北京市朝陽區市場監督管理局罰款200萬元人民幣(約30.7萬美元)。