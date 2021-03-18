四川男擦掛奔馳車後留字條…佛心車主：賠12元就好

碰撞處很微小。（取材自紅星新聞）

四川一名男子的奔馳車被擦掛後，對方留下字條寫了聯繫方式，男子後來只要求賠償人民幣12元（約1.8美元）。

紅星新聞報導，劉偉是成都人，今年3月9日，由於妻子要生產，他便開車把妻子送至成都市第二人民醫院，直至3月13日妻子出院。他說，期間他一直把車停在醫院停車場，但在開車出院時，他看到車頭留有一張字條：車主，你的車被擦掛，擦掛車主川AXXXXX，請與她（他）聯繫解決，字條落款時間為2021年3月10日下午5時。他圍著車頭轉了一圈，發現左車車頭處確實有一點小印記。循著字條上的電話，他致電留下字條的車主，「賠我12塊」。這樣的處理方式，讓對方車主也沒想，沉默一陣後，「懂懂懂，懂了……」。

據報導，劉偉說，多年前，在成都九眼橋附近，他的車追尾了其他車輛，對方車主下車看了之後，覺得不嚴重，「大家就有說有笑的」讓他離開了。現在這樣的事情就發生在自己身上，劉偉在心裡也做著抉擇。

劉偉表示，自己的車是奔馳GLC，價格在人民幣50多萬，雖然擦掛的地方不明顯，但若真要去補漆，價格也在幾千元，「但別個會主動給你留條子，也說明是一個負責任的人」。

報導稱，擦掛奔馳車的車主黃先生說，此事雖然過去多日，但他依舊印象深刻，「當時倒車的時候太著急，沒有注意就撞上了。」他說擦掛到以後，他圍著對方的車看了一下也沒發現聯繫方式，他便找出紙和筆，寫下了那張紙條。

黃先生說，他開的是福特福克斯，經濟條件也不算太好，他也知道對方的車不便宜，「但當時也沒想那麼多」。後來車主聯繫他讓他給人民幣12元時，他還聽成了800元。

當天劉先生把此事分享到社交平台後，也獲得網友點讚：「這是有人品做的人事」。而劉先生說他之所以願意把此事分享出來，也是想傳遞這種正能量，「在社會上就應該這樣」。