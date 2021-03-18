我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1303萬劑疫苗 28.5%成人接種

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

四川男擦掛奔馳車後留字條…佛心車主：賠12元就好

中國新聞組／北京18日電
碰撞處很微小。（取材自紅星新聞）
碰撞處很微小。（取材自紅星新聞）

四川一名男子的奔馳車被擦掛後，對方留下字條寫了聯繫方式，男子後來只要求賠償人民幣12元（約1.8美元）。

紅星新聞報導，劉偉是成都人，今年3月9日，由於妻子要生產，他便開車把妻子送至成都市第二人民醫院，直至3月13日妻子出院。他說，期間他一直把車停在醫院停車場，但在開車出院時，他看到車頭留有一張字條：車主，你的車被擦掛，擦掛車主川AXXXXX，請與她（他）聯繫解決，字條落款時間為2021年3月10日下午5時。他圍著車頭轉了一圈，發現左車車頭處確實有一點小印記。循著字條上的電話，他致電留下字條的車主，「賠我12塊」。這樣的處理方式，讓對方車主也沒想，沉默一陣後，「懂懂懂，懂了……」。

據報導，劉偉說，多年前，在成都九眼橋附近，他的車追尾了其他車輛，對方車主下車看了之後，覺得不嚴重，「大家就有說有笑的」讓他離開了。現在這樣的事情就發生在自己身上，劉偉在心裡也做著抉擇。

劉偉表示，自己的車是奔馳GLC，價格在人民幣50多萬，雖然擦掛的地方不明顯，但若真要去補漆，價格也在幾千元，「但別個會主動給你留條子，也說明是一個負責任的人」。

報導稱，擦掛奔馳車的車主黃先生說，此事雖然過去多日，但他依舊印象深刻，「當時倒車的時候太著急，沒有注意就撞上了。」他說擦掛到以後，他圍著對方的車看了一下也沒發現聯繫方式，他便找出紙和筆，寫下了那張紙條。

黃先生說，他開的是福特福克斯，經濟條件也不算太好，他也知道對方的車不便宜，「但當時也沒想那麼多」。後來車主聯繫他讓他給人民幣12元時，他還聽成了800元。

當天劉先生把此事分享到社交平台後，也獲得網友點讚：「這是有人品做的人事」。而劉先生說他之所以願意把此事分享出來，也是想傳遞這種正能量，「在社會上就應該這樣」。

男子留下的字條 。（取材自紅星新聞）
男子留下的字條 。（取材自紅星新聞）

上一則

港男打BNT失知覺 兩疫苗預約大減

下一則

人大法工委張勇：特首要有實權 不能再現劣質議會文化

延伸閱讀

跟蹤3天3夜 四川愛狗人發現非法囤狗窩點 救出520隻犬

跟蹤3天3夜 四川愛狗人發現非法囤狗窩點 救出520隻犬
病了？四川野生大熊貓 正值壯年卻突亡

病了？四川野生大熊貓 正值壯年卻突亡
專業數碼設計、雲端系列讀書分享 網上開講

專業數碼設計、雲端系列讀書分享 網上開講
致命火災連犯4錯 前西昌市委書記被雙開

致命火災連犯4錯 前西昌市委書記被雙開

熱門新聞

父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

2021-03-12 12:00
盧曉琴。（視頻截圖）

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

2021-03-14 10:30
網傳疑似許女的照片。（視頻截圖）

90後女輔警睡倒公安副局長 5年性敲詐9人得手300餘萬人民幣

2021-03-12 21:40
北京當局決定要削弱馬雲的影響力。（路透）

中祭天價罰單 逼阿里巴巴切割馬雲?

2021-03-13 02:29
馬雲。美聯社

馬雲行程大減 每周只飛1次 仍能直通高層

2021-03-14 08:35
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）

寧夏7歲女孩嫣然一笑引4500萬圍觀 網讚：長大絕對是美女

2021-03-17 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」
亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案

亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案
金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯
父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪