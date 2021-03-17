太貪心…吃60萬差價遭舉報 深圳房產中介倒賠120萬

業主和購房中介的承諾書。（取材自南方都市報）

深圳樓市日前發生一起轟動行業的中介吃差價被舉報，雙倍賠償購房者的案例；該名房產中介賺了21萬佣金（人民幣，下同，約3.2萬美元），還吃掉60萬（約9.2萬美元）差價，但這種「神操作」栽了，最後倒賠120萬（約18.4萬美元）。

據南方都市報報導，今年2月，李先生通過深圳德佑御瓏苑A店門店購買二手房，當時商定的房屋總價為1940萬元，並額外支付超21萬元中介費。但其後來發現三方合同不一致，並得知業主的交易底價為1880萬元，其中60萬元差價業主轉給中介。

本是暗箱操作，購房者李先生是如何發現被中介吃了差價？「當初中介承諾這次交易的服務費就一個點，後來我找業主了解到，房屋的報價是2000萬元，底價是1880萬元。最終多賣的60萬元，他都轉給中介。」李先生表示。

報導指出，德祐回應稱，據查，三方實際簽署的房屋買賣合同是一致的，合同中房價 統一為1940萬元、佣金統一為21.34萬元，買賣雙方都知情且簽字。但在後來系統申報時，出現佣金不一致的購房合同，這也是經紀人為規避公司規則，竄改三方實際簽約的房屋買賣合同。

德佑（天津）房地產 經紀公司深圳分公司進行回應，稱經紀人私自暗傭操作，違反佣金費率管理規定，高於傭金費率報價簽約，對客戶履行120萬元的賠償。

不過，對上述三方簽訂承諾書、購房合同的多處細節，業內討論也產生爭議。一位深圳資深中介分析稱，目前中介從業人員向客戶承諾的不吃差價，是承諾不吃房屋總價3個點以外的佣金差價。而在李先生的購房過程中，房屋總價1940萬元，按照佣金3個點，即便全部由業主支付，總佣金不應超過58.2萬元，但中介收了業主60萬元，超了1.8萬元，同時又收購房者的傭金，可定義為吃差價。

報導稱，該事件曝光之後，深圳南山區資深中介小楊表示，「不敢保證，總有一些不法分子。實際上，在行業中薅購房者羊毛，薅公司羊毛的也有，有些公司存在經紀人有房源不登記到公司系統的情況，自己賣，也就是業內常說的，藏盤！」

實際上，中介吃差價在信息並不對稱的早年間是十分常見的，即便隨著行業規範發展，不少大的中介機構主動推出陽光收費、透明收傭等，但這種現象仍屢禁不止。