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收賄500萬 上海80後女幹部：以為老闆們是在追我

中國新聞組╱綜合報導
上海80後女幹部金英麗去年底因收賄500多萬元人民幣，被判處有期徒刑10年。(取材自微博)
上海80後女幹部金英麗去年底因收賄500多萬元人民幣，被判處有期徒刑10年。(取材自微博)

上海80後女幹部金英麗去年底因收賄500多萬元人民幣，被判處有期徒刑10年。根據最新案情透露，金英麗在落網後一度拒絕認罪，還辯稱以為這些錢都是老闆基於愛慕和追求給的「房租和流產補償費」。

長安街知事報導，最新一期「中國紀檢監察」雜誌披露了金英麗的貪腐案件。即將滿40歲的金英麗曾獲選上海金山區「十大傑出青年」，2019年擔任金山區經濟委員會副主任，並於2019年2月至2020年2月在市經信委掛職。

然而掛職結束不久，2020年5月她便開始接受調查，當年8月被政務開除。金山區監委通報，金英麗除了斂財，還欺瞞組織，與他人串供；甘於被圍獵，與不良商人搞權錢、錢色交易；生活腐化，貪圖享樂，淪為金錢的奴隸。

據雜誌內容提到，事業成功的金英麗婚後生活並不幸福，離婚後她決定不婚不生，開始和多名企業老闆交往，曾收下一名企業老闆的現金400多萬元及價值20萬元的名牌包、首飾等等，出門旅遊也都住五星級飯店。

金英麗則利用職務便利，為企業老闆經營的相關公司在爭取政府退稅、避免行政處罰方面謀取利益。

令人傻眼的是，金英麗去年底被立案調查時，不承認自己收賄，還辯稱是老闆們的愛慕和追求，「幼稚地認為對方就是出於喜歡而追求我，給我財物就是愛意的表達。」

法官最後認定金英麗收賄538萬多元，判處十年有期徒刑，並處以100萬元罰金。

上海80後女幹部金英麗去年底因收賄500多萬元人民幣，被判處有期徒刑10年。(取...
上海80後女幹部金英麗去年底因收賄500多萬元人民幣，被判處有期徒刑10年。(取材自微博)

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