女輔警「肉體敲詐」遭判刑 父火大：他們玩弄自願給錢

江蘇長相清秀的「90後」女輔警許艷被控獻身敲詐高官。(取材自紅星新聞)

江蘇日前爆出長相清秀的「90後」女輔警許艷，從19歲起，相繼爬上九名中國 高官的床，又威脅公開不倫關係、懷孕、分手補償費等名義敲詐得手373萬元人民幣；近日許艷的父親出面爆料，批根本是這些公職人員「玩弄」、「欺負」女兒，那些錢是他們自願給的「青春損失費」。

紅星新聞報導，女輔警許艷1994年生，被控從2014年3月至2019年4月期間，與多名公職人員發生不正當關係，還威脅要公開不倫戀情、分手補償等理由，先後向這些公職人員索要372.6萬元。法院一審判決，許艷犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑13年，並處罰金500萬元。

如今許艷的父親出面打抱不平，他認為女兒並非敲詐，是這些公職人員「欺負」「玩弄」她女兒，「犯錯誤的是他們，不能把屎盆子全部扣我女兒一個人頭上。」

據報導，許艷父親靠打工為生，一天收入只有170、180元人民幣，妻子患有心臟病 ，每月醫藥費700元，女兒以前的學費還是在外面借的。如今女兒被判刑13年、罰金500萬元，他說「我心裡不平衡。」

許父表示，他們夫妻倆直到案發後才知道女兒的私人生活，「他們為什麼欺負我女兒？」而妻子回想起2019年3月曾接到時任海州分局副局長的劉姓男子電話，劉男當時說許艷懷孕了，許母回憶：「他還承諾會和他老婆離婚、娶我女兒，結果說話不算話，我女兒和他分手，天天去鬧。」結果在劉姓副局長落馬前，給了許艷50萬元人民幣。

報導說，許父強調，「他們給我女兒的錢是自願給的，怎麼能說是敲詐呢？如果說我女兒敲詐，為什麼他們當時不報警？」

另據都市快報報導，這起案件中，許艷被判有期徒刑13年，並處罰金500萬元，浙江執業律師嚴華豐說，在他多年執業生涯裡，很少碰到過這麼高額的罰金。「這個案子引起很大的輿論關注，加上部分事實認定不夠清晰，所以二審應該有很大的可能改判。」

許父說，女兒入獄之後繼續上訴，「我們現在沒有臉見人了，周圍的村民都知道這個事情，但他們當面不會和我們談。我們心理壓力很大。」