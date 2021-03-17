「紫河車」黑市年賣13萬個 殯儀館竟成供貨源

有些人體胎盤販子一個月處理7000多個新鮮胎盤，做成乾貨差不多七八百公斤。（取材自澎湃新聞）

人的胎盤也是一味中藥，稱為「紫河車」，在高利潤 驅使下，胎盤交易亂象橫生，殯儀館竟成為供貨管道之一。

澎湃新聞報導，中國 早在2005年就禁止胎盤交易，但胎盤商仍活躍於安徽亳州、江蘇邳州、河南永城3地交界處，在這個被稱為「中國最大胎盤黑市」的區域，從湖南、湖北、安徽、廣東等地，以每個人民幣80元左右的價格，從醫院、醫療廢物處理廠、胎盤「中間商」處，「成千上萬」大量購進人體胎盤，加工後搖身一變成為「紫河車」，流入藥材市場。

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對於胎盤中可能攜帶B型肝炎病毒、HIV愛滋病毒、梅毒之類，販賣者表示毫不在意。一名胎盤加工者稱，「我們只能保證乾貨是真的，具體（鮮貨）裡面含什麽，不能保證。」而一部分經轉手銷售後，可能被購買者直接食用。

報導中說，在人體胎盤販賣圈裡，「淨貨」指未添加任何東西的紫河車，而添加澱粉、色素，甚至人工膠、食用膠等物質作假，以增加乾貨重量的則為「重貨」。

一名胎盤商透露，「中間商」會專門從醫院、醫廢廠，甚至殯儀館收貨。如果訂單多，鮮貨不夠，他就會讓河南永城那邊送一些鮮貨過來救急。他還稱，僅2020年他們家就處理了13萬個左右的新鮮人體胎盤。

報導指出，雖然此前當局已明確嚴禁人體胎盤交易，但其製成品紫河車作為中藥材，於2015年被藥典除名後，並沒有明確的規定禁止紫河車相關藥品生產銷售。