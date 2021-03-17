找演員扮日本匠人 中製鐵鍋謊稱日製還賣上千元

由中國演員扮日本匠人涉虛假宣傳。（取材自澎湃新聞）

近日，上海某鐵鍋商家上線廣告涉嫌虛假宣傳，用中國 演員扮演日本 匠人，以伊藤家族的第四代傳人伊藤慧太身分，號稱「古法手工製鍋，百年技藝傳承」，販賣售價從800元到1800元不等鐵鍋，被上海市閔行區市場監管局查封。

新華視點報導，視頻裡，一位名叫「伊籐慧太」的男子身著日本匠人常穿的作務衣，面帶微笑，用日語侃侃而談：「這種質感的鐵鍋，並未落後於時代，這是一種匠心的傳承。」鐵鍋手柄刻有英文「日本製造」字樣，產品標簽顯示，製造商為位於日本富山縣射水市松木的「日本株式會社伊籐製作所」。

然而，2020年12月的一天，位於上海閔行的鐵鍋庫房被上海市閔行區市場監管局一舉查封。據報導，這個鐵鍋庫房注冊地址是位於福建泉州的壹加生活，2019年開始在天貓等電商 平台上銷售鐵鍋。

據壹加描述，1892年前後，初代創始人「伊籐穗高」受到鑄器魅力吸引，走上拜師學藝之路，其後幾代人不斷將技藝發揚光大，在百年間屢獲「日本非遺傳統工藝獎」「大阪文化獎勵獎」「日本手工工藝匠人」等榮譽。

儘管售價在800至1400餘元之間，「伊籐家族」四代製鍋，「一生只做一件事」的理念打動了不少網友，鐵鍋熱銷。據電商平台銷量保守估算，截至2020年12月，鐵鍋銷售總額超過3000萬元。

報導說，2020年底，「伊籐慧太」的鐵鍋在微博被被踢爆為中國代工廠生產，「伊籐慧太」實為中國演員懷遠。壹加宣傳視頻中所謂的鐵鍋「第一代」創始人、「第二代」傳承人的照片，實際分別為日本小說家志賀直哉、雕刻家高村光太郎的照片。志賀直哉、高村光太郎均出生於1883年。

報導指出，熱銷鐵鍋就此「翻車」。但案件發生後，部分消費者在退款時遭遇阻力，有的被壹加客服「拉黑」，有的詢問如何退款卻被告知不要「傳謠」「信謠」。

陝西省律師協會常務理事王浩公認為，壹加通過聲稱其銷售的系「伊籐家族第四代」傳人打造的鐵鍋這一虛假陳述，該行為符合消費者權益保護法對欺詐的定義，消費者可依法要求壹加履行「退一賠三」的法定義務。

但多位消費者表示，壹加拒絕履行「退一賠三」，僅可將鍋寄回，退還購買費用。也有消費者說，壹加客服以鐵鍋已使用為由拒絕退貨，電商平台介入方才退款。