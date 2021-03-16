吵架被砸飲料瓶…滴滴司機氣不過 倒車輾殺乘客

福建日前發生滴滴車司機來回衝撞乘客致死的案件。（取材自微博）

福建福州日前發生一起乘客被網約車 司機撞死的事件，乘客張某因細故與司機起口角，朝車子丟喝完的飲料罐，不料司機一怒之下掉頭撞向張某與女友，還來回反覆撞擊輾壓，導致張某死亡，目前涉事司機已被警方控制。事件經網友批露，滴滴公司表示，非常重視該網友的反饋，需要了解更多信息，已私信與其聯繫。

來源：YouTube

綜合媒體報導，自稱死者親屬的網友發文稱，日前在福建福州長樂區鶴上鎮，他的表哥和女友在朋友家打牌後，凌晨2時左右通過滴滴平台打車。死者張某通過平台告知司機，由於帳號綁定的手機 卡在張某父親手中，希望司機不要撥打電話吵醒父親，但司機還是打了電話。

台階往上半米處的瓷磚已被肇事車輛撞碎。（取材自澎湃新聞）

張某上車後為此與司機發生口角，司機讓張某和女友下車。張某下車後，將喝完的綠茶瓶子扔向了汽車 ，司機立馬掉頭將他們撞飛，張某被撞到牆上，女友則腳部受傷，不料司機竟再次倒車撞向張某。司機到案後說三度倒車撞人，但張某女友回憶，司機不止三次倒車撞人，自己當時被嚇傻了，「從未見過如此恐怖的畫面」。

針對此事件，當地警方已介入調查，涉事司機已被控制，具體情況還在調查中。

針對網友發帖爆料，滴滴公司客服隨後在評論區回應稱，公司非常重視網友反饋的情況，需要了解更多信息，已私信與其聯繫。

之後，滴滴車公司表示深感自責，並向死者家屬道歉，將全力協助對方處理後續事宜。至於司機的資料，滴滴車公司表示，該司機無犯罪紀錄，過往曾開計程車，駕齡19年，從未有被任何客訴的紀錄。