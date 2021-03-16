機長、乘務員機上互毆 東海航：終身停飛

東海航空發生機長與乘務員互毆事件。（取材自維基百科）

2月中旬，東海航空航班在飛行期間，兩名機組人員鬥毆，機長把乘務員打到骨折，自己則被打掉門牙。日前，東海航空發布懲處，機長張大庸和乘務員楊佳霖，給予公司終身停飛處理，並對其涉及違法行為依法依規處理。

新華社報導，日前有網友反映，東海航空DZ6297南通-西安航班上，機長與乘務員發生爭執，在飛行過程中相互毆打，導致雙方均有受傷。東海航空7日通報，涉事人員第一時間停止工作，公司對不良影響道歉，正全面開展安全整頓。

東海航空公司日前在微信 公眾號發布「關於對2月20日DZ6297南通-西安航班事件相關人員的處理決定」，「決定」表示，事件造成了極其惡劣的社會影響，張大庸和楊佳霖嚴重違反民航法規、行業規章及公司規章制度。

此外，東海航空還對4名公司領導和11名中層管理人員，給予免職、在公司內部進行通報批評等不同程度的處罰。

其中，公司常務副總裁劉建華，負有公司主要管理責任，免去常務副總裁職務，扣發2萬元（人民幣，下同，約3078美元）；飛行部副總經理（主持工作）周小波，負有部門管理責任，免去副總經理（主持工作）職務，扣發8000元（約1231美元）。