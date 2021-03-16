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「一營地被活埋…」 潘石屹之子詆毀戍邊官兵被通緝

中國新聞組／北京16日電
潘石屹和兒子潘瑞。（取材自微博）
潘石屹和兒子潘瑞。（取材自微博）

地產大亨、SOHO中國董事長潘石屹之子潘瑞，被舉報去年6月23日在微博留言稱解放軍「至少一個營地被活埋」，「沒有機會被天葬了」，涉嫌詆毀解放軍戍邊官兵。對比微博大V「辣筆小球」被捕，網友質疑難道「刑不上富二代」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，北京海淀公安分局昨在微博通報中指出，有群眾向警方舉報，一微博用戶曾於2020年6月23日在他人微博評論區發表造謠詆毀英雄烈士的言論，造成惡劣社會影響。通報指，經警方調查核實，該微博用戶潘某（男，30歲）去年2月2日離京出境後，一直在境外。目前，海淀公安分局「已依法對潘某刑事拘留，並對其開展追逃」。警方敦促其儘快回國接受調查處理。

通報所指「潘某」即為潘瑞。網傳微博截圖顯示，受新浪官方認證的「潘瑞」帳號曾在一則帖文留言，稱「聽說至少一個營地被印度活埋了……好像沒機會天葬」，不少網友追問他是否有證據。

此後，潘瑞還轉發路透一則報導，該報導引述印方說法，稱中方至少40人死於衝突。潘轉發道，「他們姓什？名誰？是誰的兒子？又是誰的丈夫？誰的爹？」

中國軍方2月19日披露，在中印加勒萬河谷衝突中，4名解放軍官兵死亡，1名團長受重傷。此後，接連有中國網友因詆毀解放軍官兵被拘。微博大V「辣筆小球」就是其中一個。

「辣筆小球」當時微博發文稱，「（解放軍）陣亡的不僅僅只有4人，這也是印度敢於第一時間公布陣亡人數和名單的原因。在印度看來，他們贏了，且代價更小」。他還形容，中印衝突中解放軍團長的個性是「飛將+脱兔+神機+血路+強運」。隨後，「辣筆小球」不僅被微博封號，還遭官媒集體譴責，並於3月1日正式被捕。

潘瑞因此再被網友舉報。有網友表示，潘瑞行為屬於造謠。有的說「莫非，刑不上富二代？」左派大V司馬南早前在微博說，潘石屹的兒子潘瑞造謠詆毀戍邊戰士，卻安然無恙，很多人說「不處理不足以平民憤，不處理不足以正國法。 」還有網友表示，這不是潘瑞首次發布造謠污衊言論，他在疫情期間就一直在造謠，呼籲官方就此事給民眾一個交代。

微博「@央視新聞」昨天評論說，「冒犯英烈就是與正義為敵，與法律為敵，與人民為敵……法網恢恢疏而不漏，逃得了一時逃不了一世！」人民網發表評論說，潘某罔顧視聽，信口雌黃，那種幸災樂禍的口氣，那些其心可誅的措辭，居心何其險惡，用意何其歹毒？有關部門已經依法對潘某展開追逃，潘某必將為其惡毒言論付出沉重代價。

一則微博截圖顯示，名為潘瑞的加V帳號發文稱，邊境衝突中，「我軍至少一個營地被活埋...
一則微博截圖顯示，名為潘瑞的加V帳號發文稱，邊境衝突中，「我軍至少一個營地被活埋」，「沒有機會被天葬了」。（微博截圖）

微博 中國 印度

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