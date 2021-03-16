成都「啃地石獅」吸打卡熱潮 官媒批擋路後火速「被搬家」

成都市武侯區街頭出現一隻造型奇特的啃地石獅。 （取材自新華社）

成都街道一隻像是趴倒在地的「啃地石獅」近日引起熱議，遭官媒質疑擋住盲人道路、相關單位對奇特設計說法不一後，石獅已被移走，許多前來打卡的民眾因此撲了個空。

新華社、新華每日電訊報導，成都市武侯區街頭出現一隻造型奇特的啃地石獅，後腿彎曲呈蹲狀，前半截身子大部分陷入地面，而且旁邊沒有任何標牌解釋。此外，石獅後方是一條原本就不平坦的盲人專用道，因為這尊石獅擋路，還需拐彎。

有網友以此為靈感，設計可愛的「獅子吃土」表情包，寓意每次上網恣意購物後，沒錢只能「吃土」。

官媒報導，針對這隻石獅，工作人員說法不一。有人說石獅子原本就是半截入土的造型，設計方希望營造出土文物的感覺；還有人說石獅子最先就是趴著的造型，但施工時不小心被埋了十幾公分等。官媒質疑，如果是道路施工造成石獅下陷，顯然有官員「懶政」；此外，奇特的設計顯示「景觀打造隨意」。

對此，成都武侯區相關部門負責人說，石獅造型比較有特色，而且高度不高，可供市民坐在上面休息。但一開始受訪的工作人員對情況了解得不清楚，出現前後不一樣的回應。

這座石獅日前已被移走，不少看了新聞想來打卡的民眾反而感到失望。相關負責人表示，目前武侯區晉陽街道正在為它物色新家，「我們發現不少網友覺得這個石獅還挺萌的，到時候歡迎喜歡它的人來我們武侯區打卡。」