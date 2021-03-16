精神病患狂點2000份外賣 家屬崩潰…漏夜分送親友

一名精神病患者近日獨自在家時通過手機外賣平台點了40份外賣，花費達人民幣4萬餘元。 （取材自楚天都市報）

近年，外賣平台相當普及，隨時可訂購各方美食 。然而湖北省一名精神病患者近日用手機 外賣平台下了40張訂單、包含2000多件食物，花費達4萬多元（人民幣，下同，約6156美元）。家人為了避免浪費，漏夜把食物送給保全、清潔人員及親友，並呼籲外賣平台注意不合常理的訂單。

來源：YouTube

楚天都市報報導，汪女士患精神病數年，狀況好時生活基本能自理，於春節前從武漢 市精神病院回家。日前汪女士的家屬外出辦事，她從中午12時開始陸續在外送平台下了40張訂單，包括140個蟹黃肉鬆吐司、54隻烤羊腿、64碗烏雞湯等，總共將近2000件。

起初外賣送來時，汪女士會開門簽收，後來外賣越送越多，汪女士感到害怕便不再開門，也不接電話，於是有焦急的外送員報警。家屬獲悉後趕回家，發現有達20名外送員在樓下等著，而家裡已經堆滿外賣袋和紙箱。

為了避免食物變質造成浪費，家屬提著這些外送食物贈送給保全、清潔人員及親戚朋友，一直忙碌到當日凌晨2時，跑不動了才歇息；在凌晨5時，又有另一名親友接著派送，剩下一些不方便贈送和來不及贈送的只能銷毀。

家屬表示，不指望能夠挽回多少損失，但想通過這件極端事例提醒外送平台和店家，如果收到不合常理的訂單，應該打電話確認是不是真實需求，也希望外送平台軟件設置預警提示功能，避免類似事件發生。