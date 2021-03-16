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南寧武鳴沃柑放2個月不爛？果農承認泡藥 自己也不吃

中國新聞組／北京16日電
洗果場內清洗沃柑的水兌過除菌劑後呈乳白色。（取材自澎湃新聞）
洗果場內清洗沃柑的水兌過除菌劑後呈乳白色。（取材自澎湃新聞）

每年12月到隔年4月是沃柑的盛產期，為防止腐爛，果商會將沃柑浸泡、噴灑抑菌農藥後再上市。不過最近有業內人士踢爆，在中國知名產區廣西南寧武鳴區有部分果商擅自提高農藥濃度，可保存水果兩個月不爛，但食品安全成謎，連果農自己都不敢吃。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，武鳴區由於得天獨厚的氣候條件，種出的沃柑果肉飽滿，汁多且甜，成為沃柑之鄉，更有著「中國沃柑看武鳴」的美譽。為了避免腐爛，浸泡抑菌農藥是不可或缺的工序之一，當地常見的抑菌農藥有咪鮮胺、抑霉唑、百可得及「24滴」等，這些除菌劑外包裝上均標注了「微毒」或「低毒」，大多須加入600到2000倍的清水稀釋後使用，部分農藥還會注明，處理的果實儲藏若干天後才能上市。

然而，有果農表示，一些果商並未嚴格按照規定的用量進行稀釋，浸泡過藥水後也未儲藏數日而直接上市；甚至一些農藥店為了多賣貨而誘導果商違規用藥，為沃柑市場帶來隱憂。

果園內有工人正在用泡過抑菌農藥的水浸泡沃柑。（取材自澎湃新聞）
果園內有工人正在用泡過抑菌農藥的水浸泡沃柑。（取材自澎湃新聞）

據報導，有記者在農藥店詢問「低毒」農藥使用時，是否需要額外加水稀釋，老板卻稱不用再加水，「又不是讓你直接喝」。另有一家洗果廠經理說，洗果廠用來清洗沃柑的水都已添加除菌，果商若擔心藥量不夠還可添加，「通常可以保障一到兩個月不腐壞」。

此外，這類除菌藥劑通常標明，使用過後的果品需經過約30天安全間隔期方可上市，但許多果商在果品浸泡藥劑、打蠟後，讓果面保持鮮紅透亮就裝箱運走，「處理完成後，只需要晾曬一、兩個小時，等蠟乾透、不再黏手就可以直接上市。」

事實上，柑橘等水果上市前浸泡除菌劑防腐早已不是秘密，許多抑菌類防腐劑也是經過國家農業部門批准的。但在水果產地，許多人都知道除菌劑濫用的情況，一名果農表示，自家地裡種的沃柑集中採摘後他們便不會再吃，「我知道那泡了藥的」。另有一名果農稱，即便要吃，也得等20多天之後才吃。

中國 農業部 YouTube

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