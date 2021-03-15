浙江情殺5死1傷 網歪樓搞東北「地域黑」

事發地嘉善縣魏塘街道莊港社區茅草園小區，有當地居民圍觀。（取材自極目新聞）

浙江嘉善縣魏塘街道近日發生一起重大刑事案件，致五人死亡，一人受傷。當晚7時許，公安 機關在天津將犯罪嫌疑人江某濤（男，33歲，黑龍江省雞西籍）抓捕歸案，江某疑與受害的一家四代中的中年女子有情感糾葛。

極目新聞報導，據附近一商戶表示，他和受害者是同鄉，受害的一家六口是祖孫四代，包括該中年女子的爺爺奶奶、爸爸媽媽、中年女子還有她的孩子。該商戶及多名當地人稱，嫌疑人與中年女性疑有情感糾葛。受害者其中一名70多歲老人還在ICU搶救。

紅星新聞報導，犯罪嫌疑人如此殘暴的犯罪行為，引起廣泛的關注和憤怒，是人之常情。可沒想到的是，在相關新聞下面，跟帖歪樓，一些人在評論區「打起架」來了。因為通報中提到嫌疑人為男性、黑龍江省雞西籍，就有一些人對此擴展成對針對東北的「地域黑」，引起大量反彈批評之後，也有人半真半假地反思「惡性犯罪多是男性」，要加強「對男性的教育 」。

一個嚴肅的悲劇事件，一些跟帖不見對受害家庭的憐憫、對犯罪原因的追問，反而充斥著「地域黑」的評判，還有性別歧視 在攪渾水。

就相關案件來說，並沒有任何數據可以支撐，東北人或者北方人犯罪率更高。評論區也有不少網民「闢謠」，稱他們沒有偏見。要解決接連出現某個類型的犯罪這樣的問題，應加大對特定犯罪類型的打擊，而不是把問題歸類於某個地方一竿子打死。