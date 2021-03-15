澆開水、戳菸頭 河北5小童遭學長凌虐

五個孩子身上多處受傷。（取材自新時報）

河北五名熱愛體操的10歲兒童遭潑開水等校園暴力長達四、五天，兩個施暴者退學，校方卻稱財政無法支出迴避責任。

新時報報導，去年9月，在河北省體育局體操舉重柔道運動管理中心，小凱、小亮等五名同宿舍體操小隊員，集體遭遇兩名15歲少年的校園暴力：用開水從頭向下澆、用打火機燙屁股、用菸頭往身上戳、朝鼻子裡灌雞蛋 和洗衣液……他們被施暴至傷痕累累，有的遭遇大面積燒傷燙傷。

據報導，根據小凱的回憶，那一天，學校主教練帶領15歲年齡組隊員外出比賽，平日負責照看他們五人的王教練一同隨隊。住在他們隔壁宿舍的劉昊和王杰，這兩個15歲的隊員因故被留在了學校。早在2019年夏天，劉昊和王杰就經常對他們五人進行拳打腳踢，大家因為害怕一直沒敢聲張。

這一次，趁著教練們帶隊外出，劉昊和王杰變本加厲，展開瘋狂的施暴。「有一天中午，劉昊用打火機燒紅了鐵頭後，燙我們五個人的屁股，接著用打火機燎我們的汗毛。」「當天晚上，劉昊先是用暖水壺裡的開水從小亮的頭上倒，小亮立刻就哭了，後來王昊就用暖壺澆我們五個人，我們都哭了。」

根據10月4日雙方簽訂的《賠償諒解協議書》顯示，甲方（王杰）一次性賠償乙方（五個孩子）人身傷害所造成的醫療費 、護理費、殘疾賠償金、精神損害撫慰金等費用，共計人民幣45萬元（約6.9萬美元）。最後，王杰父親總共只賠償6.5萬元，剩下的就說無力賠付了，劉昊家長則一分錢都沒掏過，現在也聯繫不上了。