網紅墨子夢直播見睡衣男 女網友：是我老公…

墨子夢日前直播期間，身後突然走出一名穿黑色睡衣的男子。（取材自微博）

中國 美女網紅墨子夢日前直播時驚見一穿睡衣的男子，先說是修水管工人，後改口說是她弟弟，最後竟扯出「小三」疑雲。

香港 01報導，直播主墨子夢近日直播時因為身後突然出現一名穿睡衣的男子，引起網友熱議她是否已經有男朋友。墨子夢其後三度改口解釋，聲稱對方是自己的弟弟和修水管工人，但未能令網友信服，直至最後，有人留言指該男子是她的丈夫，網友懷疑墨子夢是「小三」。

墨子夢皮膚白皙、樣子甜美，加上大大的雙眼與一頭長髮，吸引不少粉絲。有指她停止直播一段時間後，最近才重回直播圈，不料直播時又發生意外。

據報導，墨子夢日前直播時，身後突然走出一名穿黑色睡衣的男子，她意識到有不該出現的男子入鏡後，立即關上鏡頭將直播片段刪除，然後再重新開始直播，說是節目效果。不過意外一刻已經被網民截圖紀錄，質疑墨子夢已經有男友而大感崩潰。

墨子夢之後改口說家中水管壞了，叫該名剛好在附近的男子上來幫忙維修，對方維修期間被淋濕，才會穿上睡衣。但「修水管」的人說服力更低，根本沒有人相信。

報導稱，因網友一再追問，墨子夢又再改口，稱睡衣男是她的弟弟。但因睡衣男的樣子看起來比墨子夢要年長得多，而且是弟弟就不需要停止直播。事後更有女網友指睡衣男是自己「結婚六年的老公」，令人懷疑墨子夢是小三，但她未正面回應。