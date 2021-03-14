廣東「贅婿」涉連殺岳家3人 埋屍自家裡巷道

在當地居民間傳開的警方在楊男家挖掘證物。（取材自封面新聞）

廣東中山小欖鎮驚傳「贅婿」連殺岳家三人埋屍案，當地警方僅證實涉嫌的51歲的楊男因一宗故意傷害致死的積案被捕，至於是否如網傳的「連殺岳家三人埋屍」？警方並未證實。

封面新聞報導，當地居民盛傳，在楊男「進門」後，岳家15年間連續三人神祕失蹤，「首先是楊男岳母的兒子，接著是岳母，連岳母的乾兒子在家裡結婚後也失蹤了」，傳言更說「屍體就埋在楊男家屋與屋之間的巷道，警方曾持續多日挖掘取，還挖到了人骨…」。

距離楊男家200米左右的一家維修店老闆表示，楊男家前幾天被警方圍了起來，連圍牆都被拆掉了，「看到警方挖出並裝了好幾袋證物走」。「警方挖掘的地方，就是楊男家的房屋之間的巷子裡，有圍牆圍著，這個地方除了他家人，平時根本沒人會去。」

報導指出，楊男是在3月2日被小欖公安 分局以故意傷害致死罪抓獲，案件正在進一步調查取證中。「上周警方帶他來指認現場後，就出現了挖掘證據的事，他的事也很快在當地傳開了。」楊男的李姓鄰居表示，「最開始警察 挖掘現場時還有人去圍觀，但到了晚上，很多人都會選擇繞開他家門前走；還有大人嚇小孩，不聽話就會被楊男帶走。」

「很難相信他會是兇手」李姓鄰居說，平時跟楊男接觸不算多，「他應該跟很多人接觸都不多，有次來我這裡買東西，不小心多找了他錢，他發現後主動退了回來。他個頭不高，是廣西過來的『上門女婿』，接觸下來感覺是比較內向的，說話做事也都很小心，也沒聽說他家裡出現過大的矛盾，所以很難相信這樣一個人，會與『兇手』聯繫在一起。現在街坊們都想知道，如果真的是他，那他為什麼要這樣做？」