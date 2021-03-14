錢七虎捐10萬被指虛偽 網：已捐1600萬

中國工程院院士錢七虎。（取材自光明網）

83歲的錢七虎院士為患癌兒童捐款10萬元（人民幣，以下同，約1.5萬美元）卻被說「虛偽」，有網友說其實錢院士一直在捐款，累計超1600萬元（約245萬美元）。

光明網報導，四川5歲半的牟熠患神經母細胞瘤已有兩年，先後經歷10次化療、20次放療、2次移植手術，不料前期病情再次復發。他的父親牟聰稱，不知道孩子還有多久的生命，就為他列下了50個願望清單。

牟熠想吃一次漢堡，想見到奧特曼；妻子盼望一家四口拍張全家福；牟聰要帶兒子逛超市、登泰山、過普通孩子的生活……今年初，一家人50個願望的故事登上微博 熱搜。大家紛紛伸出援手幫助這名小朋友圓夢。

這50個願望也牽掛住了錢七虎院士的心，錢七虎看到報導後拿出10萬元，委託崑山市慈善基金會捐贈給牟熠，用於牟熠後續治療費用支出。

83歲的錢七虎在公益慈善領域默默奉獻，資助烈士子女和貧困學生長達30餘年。2019年，錢七虎獲得2018年度國家最高科學技術獎，之後他將800萬元獎金，悉數捐贈給家鄉崑山。他說，是故鄉水土養育了他，主動提出把此次獲獎的800萬元獎金全部捐獻出來，在崑山成立助學基金，資助更多品學兼優的貧困家庭子女有學上、上好學。