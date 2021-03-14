我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搶劫重罪變盜竊輕罪 金山華人怒吼：堅決反對SB82提案

專家：變種病毒應不會觸發第4波疫情

錢七虎捐10萬被指虛偽 網：已捐1600萬

中國新聞組／北京14日電
中國工程院院士錢七虎。（取材自光明網）
中國工程院院士錢七虎。（取材自光明網）

83歲的錢七虎院士為患癌兒童捐款10萬元（人民幣，以下同，約1.5萬美元）卻被說「虛偽」，有網友說其實錢院士一直在捐款，累計超1600萬元（約245萬美元）。

光明網報導，四川5歲半的牟熠患神經母細胞瘤已有兩年，先後經歷10次化療、20次放療、2次移植手術，不料前期病情再次復發。他的父親牟聰稱，不知道孩子還有多久的生命，就為他列下了50個願望清單。

牟熠想吃一次漢堡，想見到奧特曼；妻子盼望一家四口拍張全家福；牟聰要帶兒子逛超市、登泰山、過普通孩子的生活……今年初，一家人50個願望的故事登上微博熱搜。大家紛紛伸出援手幫助這名小朋友圓夢。

這50個願望也牽掛住了錢七虎院士的心，錢七虎看到報導後拿出10萬元，委託崑山市慈善基金會捐贈給牟熠，用於牟熠後續治療費用支出。

83歲的錢七虎在公益慈善領域默默奉獻，資助烈士子女和貧困學生長達30餘年。2019年，錢七虎獲得2018年度國家最高科學技術獎，之後他將800萬元獎金，悉數捐贈給家鄉崑山。他說，是故鄉水土養育了他，主動提出把此次獲獎的800萬元獎金全部捐獻出來，在崑山成立助學基金，資助更多品學兼優的貧困家庭子女有學上、上好學。

病中的牟熠。（取材自齊魯晚報）
病中的牟熠。（取材自齊魯晚報）

微博

上一則

日船出沒釣魚島 中依海警法首度通報

下一則

沒點名中國 美日印澳會談卻繞著中國展開

延伸閱讀

「史瑞克」多話驢子本尊 住在巴洛阿圖

「史瑞克」多話驢子本尊 住在巴洛阿圖
爾灣中文學校師生 說唱舞演「雲端大團圓」

爾灣中文學校師生 說唱舞演「雲端大團圓」
自己嚇自己

自己嚇自己
疫苗知多少

疫苗知多少

熱門新聞

圖為今年1月解放軍在新疆演習。(美聯社)

全球逾50專家調查：中國對維吾爾種族滅絕 證據確鑿

2021-03-09 13:25
父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

2021-03-12 12:00
河南老人假扮乞丐，背著掃碼牌在街上向駕駛討錢，有網友拍下他上銀行存錢的畫面，曝光他是銀行VIP。（取材自上游新聞）

擁4房、存款20萬…河南七旬老乞丐被起底 還是銀行VIP

2021-03-06 10:00
中國國家主席習近平9日出席13屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議併發表重要講話。（新華社）

「安全形勢不穩」習近平促備戰 第1關鍵詞「以戰領建」

2021-03-10 02:29
網傳疑似許女的照片。（視頻截圖）

90後女輔警睡倒公安副局長 5年性敲詐9人得手300餘萬人民幣

2021-03-12 21:40
王毅7日在兩會發表的談話透過畫面放送。(美聯社)

王毅：合作清單就在眼前 盼美解除不合理限制

2021-03-07 10:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招
非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警
1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看

1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看
英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌

英名嘴槓梅根 遭客訴又走人 收視戶大降 公司股價跌
哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情