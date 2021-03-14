女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

盧曉琴。（視頻截圖）

浙江一名女子因迷上賭博，竟借1.4億元（人民幣，以下同，約2151萬美元）的高利貸去澳門 豪賭，還被告詐騙 。

北京 青年報報導，浙江省近日審理一起詐騙案，涉案金額高達1.4億元。據了解，被告人盧曉琴借1.4億元的高利貸去澳門豪賭。因借款全部輸光，還款協議未達成一致意見，被對方以詐騙罪起訴。庭審當天，盧曉琴一直表示並未欠債不還，該案最多屬於經濟糾紛，而非有意詐騙。而且盧曉琴被抓之前，已經償還被害人徐旭光7000多萬元，被抓之後，盧曉琴的父母幫助償還債務2790萬元。

說起身陷囹圄的女兒，和欠下的億萬賭債，盧曉琴的父親並未灰心喪氣：「我女兒對我來說也不是多少壓力，我有26間房每間賣可以800萬，我就差不多有2個億拿回來。」

騰訊新聞報導，30多歲的盧曉琴家住浙江東陽市，早在結婚前，她逢年過節常與閨密小賭幾把。一次在賭桌上，有人炫耀在澳門賭博幾分鐘就能掙百萬，讓盧曉琴頗為心動。

2010年春節後，盧曉琴和賭友們一起到澳門賭博，第一次玩她一小時就贏得百萬，見好就收，回東陽後，盧曉琴在賭桌上也有了炫耀的資本。

此時，盧曉琴的母親給了她七、八十萬元讓她做小生意，盧曉琴拿著錢再一次去澳門賭博，這次她又大勝而歸。然而奇蹟不能一直延續，隨後她連續兩次去澳門賭博，輸掉800萬積蓄。輸紅眼的盧曉琴急於尋找資金翻本。

據報導，2012年上半年，經朋友介紹，盧曉琴認識徐旭光。徐旭光是東陽市海天集團的老闆娘。第一次見到徐旭光，她剛一提出借160萬用於做生意還銀行貸款，徐旭光很痛快地就答應。隨後兩人漸漸熟識起來，借款也開始頻繁起來。

從2012年3月至2013年5月，盧曉琴分44次共向徐旭光借款1.4億元，全部用於去澳門賭博。跟其他賭徒一樣，盧曉琴說自己「十賭九輸」，但就像著了魔一樣，只要手頭寬裕些，必去澳門賭一把，越賭越輸、越輸越賭，「已經無法自拔」。