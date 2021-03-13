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免費送雞蛋？神奇鞋治百病？貪小便宜老人成待宰肥羊

中國新聞組╱北京13日電
腳上這款「太赫茲能量鞋」其實是一雙普通鞋，並無治病功效。(取材自央視 )
腳上這款「太赫茲能量鞋」其實是一雙普通鞋，並無治病功效。(取材自央視 )

買鞋包治百病？「黑穀粉」成航天專供產品？央視揭發不良分子透過「免費領雞蛋」活動，利誘貪便宜老人入老鼠會的騙局。世上沒有白吃的午餐，貪小失大陷阱屢見不顯，偏偏還是有人接二連三上當。

來源：YouTube

央視新聞報導，北京市海淀區人民法院日前開庭審理一起案件，一家公司以免費發雞蛋送禮物等活動吸引老年人上門，然後遊說老人加入一個微信群，兜售號稱有神奇治療功效的功能鞋、黑穀粉。該公司老闆梁文清判處有期徒刑兩年6個月，罰金8000元(人民幣，下同)，職工李自梅有期徒刑2年，罰金3000元。

報導指出，被告人梁文清夥同李自梅在北京市豐台區寶隆大廈，透過贈送禮品等方式，吸引老年人，虛構所銷售的太赫茲量子鞋、富硒麥芽黑穀粉等產品為宇航員專用，且能夠治療各種疾病的事實。利用老年人員追求健康的心理，通過高價、售賣產品的方式，先後騙取7人，詐騙金額共4萬9564元。

報導指出，兩名被告不僅經常以講課、分享的形式向群裡的成員們灌輸「太赫茲能量鞋」這款神奇鞋所謂的種種功效，被告人李自梅還聲稱，自己就通過穿這雙鞋治好了拇指外翻。

根據調查，生產這款鞋的鞋廠確實是正規廠家，鞋也是有註冊商標的鞋，只是該鞋出廠時，品牌並沒有註明「太赫茲能量」這幾個字。原本售價60元一雙的普通鞋，被編造有治病功效，從而賣到上千元。

另外一款「富硒麥芽黑穀粉」產品，同樣被梁李兩人說的神乎其乎，謊稱是航天專供產品。據查，這款產品也是由正規廠家生產，主要成分為五穀雜糧、成本為每盒20元的普通食品，並不是什麼宇航員的專供產品，該公司販售價是每盒25元，卻被兩被告以398元一盒賣出。

廠家說，該盒內有30袋沖劑，主要成分就是五穀雜糧，包括黑芝麻粉、黑米粉、黑豆粉等，沒有什麼功效，更不能治療疾病。

報導說，兩名被告除了誇大、虛構兩款產品的功效之外，還透過贈送免費小禮品、返現、優惠、讓被害人拉人頭賺提成等方式，吸引被害人，進行詐騙。法院認為，兩被告詐騙老年人，決定從重處罰。

「富硒麥芽黑穀粉」產品，成本只有20人民幣，卻被吹噓有神奇療效，賣到398人民幣...
「富硒麥芽黑穀粉」產品，成本只有20人民幣，卻被吹噓有神奇療效，賣到398人民幣。(取材自央視 )

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